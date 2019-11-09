Son Dakika Haberleri: Bülent Korkmaz: "Riskleri göze aldık her şeyi yaptık. Rizespor'u tebrik ediyorum"
Son Dakika Spor Bülent Korkmaz: 'Riskleri göze aldık her şeyi yaptık. Rizespor'u tebrik ediyorum'

Bülent Korkmaz: "Riskleri göze aldık her şeyi yaptık. Rizespor'u tebrik ediyorum"

6 saat önce

Antalyaspor'un Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, maçta tüm riskleri göze aldıklarını ancak istediklerini alamadıklarını ifade etti.

Bülent Korkmaz:

Antalyaspor'un Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, maçta tüm riskleri göze aldıklarını ancak istediklerini alamadıklarını ifade etti.


Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor, Çaykur Rizespor deplasmanında 1-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısına açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, riskleri göze aldıklarını ancak sonuca varamadıklarını ifade etti.


Korkmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:


"Oyun üstünlüğü bizdeydi. Çaykur Rizespor duran toptan golü buldu ve kendini iyi korudu. Rize takımı iyi savaştı, mücadele etti. Riskleri göze aldık her şeyi yaptık. Rizespor'u tebrik ediyorum." - RİZE

Çaykur Rizespor, Bülent Korkmaz, Antalyaspor, Rizespor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 08:05 Kaynak: İHA
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