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Bülent Korkmaz: "Santrfor arayışlarımız sürüyor"

42 dakika önce

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, santrfor arayışlarının sürdüğünü söyledi.

Bülent Korkmaz:

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, santrfor arayışlarının sürdüğünü söyledi.


Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, haftalık basın toplantısını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Sözlerine geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe maçında alınan 3 puanı değerlendirerek başlayan Korkmaz, "Geçen hafta güzel bir oyun vardı. Savunmada ve hücumda takım halinde hareket ettik. Zor bir deplasmanda güzel bir galibiyet aldık diyebiliriz. İlk defa Süper Lig'de oynayan Paul ve Ufuk da vardı kadroda. İkisi de iyi oynadı. Bizi İzmir'de destekleyen taraftarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ama Göztepe maçı geçen haftada kaldı. Bu hafta kendi evinde Galatasaray'ı mağlup eden Denizlispor ile oynuyoruz. Ön tarafta çok yetenekli oyuncuları var. Fiziksel teması seven oyunculara sahipler. Zor bir maç olacak ama biz yine istediğini alan taraf olmak istiyoruz. Taraftarımızın desteğini bu maçta da görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.


"Eren katkı sağlayacak"


Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Teknik Direktör Bülent Korkmaz, "Eren Albayrak aramıza yeni katıldı. İyi bir profesyonel. İnşallah bize katkısı olacak. Yeni bir santrfor için arayışımız devam ediyor. Tabi ki bütçe meselesi. En uygun rakama en çok katkıyı alabileceğimiz oyuncu arıyoruz. Transferin bitimine 10 gün kaldı ve bu süre içinde gerekli takviyeyi yapacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.


Korkmaz, bu hafta oynanacak Denizlispor maçı öncesi Amilton'un sakatlık problemi yaşadığını, son kararı hafta sonunda vereceklerini de söyledi. - ANTALYA

Bülent Korkmaz, Antalyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:25 Kaynak: İHA
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