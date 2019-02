Bülent Korkmaz: Son Zamanlarda Böyle Bir Sezon Görmedim

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Zor bir lig. Son yıllarda alt, orta ve üst sıralarıyla böyle bir lig yaşandığını hatırlamıyorum.

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında cuma günü sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Antalyaspor'da hedef 3 puan. Kırmızı-Beyazlı ekibin karşılaşma öncesinde sakat ya da cezalı futbolcusu bulunmuyor.



Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Demir Grup Sivasspor deplasmanında iyi oyunla istedikleri sonucu aldıklarını söyleyen Bülent Korkmaz, "Ankaragücü ile zor bir maç oynayacağız. Özellikle agresif ve temas oyununu seven bir takım. Buna karşılık vermek zorundayız. Takım olarak hafta başından beri çalışıyoruz. Alacağımız her maç düşündüğümüz hedefe daha yakın olmamızı sağlayacak. İnşallah bu maç da ondan biri olur. Taraftar elinden gelen her şeyi yapıyor. Zor, mücadelesi üst seviyede maç olacak. Takım olarak buna hazırız. İnşallah maç sonunda istediğimizi alan taraf oluruz" diye konuştu.



"HEDEF 41 PUAN"



En kısa sürede 41 puana ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayan Korkmaz, "İlk hedefimiz 41 puanı yakalamak. Bunun için odaklanıyorum. Tüm konsantre bu yönde. Zor bir lig. Son yıllarda alt, orta ve üst sıralarıyla böyle bir lig yaşandığını hatırlamıyorum. Sezonun ilk yarısında topladığımız puanlar bize kredi açısından artı bir hane oluşturdu. Kaybettiğimiz maçlarda o krediden yedik. Kazandığımız her maç bizim için hedefe bir adım yaklaşmak oldu. 41 puana kısa sürede ulaşırsak daha iyi olur. Son zamanlarda böyle bir sezon görmedim" ifadelerini kullandı.



"TARIK ÇAMDAL 3-4 HAFTA TAKIMDAN AYRI KALACAK"



Fredy ve Amilton'un takıma uyum sorunu yaşamadığına dikkati çeken Korkmaz, iki futbolcunun topun takımda kalmasında ve savunma arkasına atılan paslarda faydası olduğuna dikkati çekti. Yeni transferlerin takıma katkısına dikkati çeken Korkmaz, iki futbolcunun ilerleyen günlerde daha da iyi oynayacağına inandığını belirtti. Korkmaz, Tarık Çamdal'ın iki gün önce antrenmanda sakatlanması nedeniyle 3-4 hafta takımdan ayrı kalacağını söyledi. Celustka'nın takımla çalışmalara başladığını anlatan Korkmaz, futbolcunun fiziksel hazırlığının tamamlanmasının ardından kadroda yer alabileceğine değindi. - Antalya

