Bülent Korkmaz ve Emre Akbaba Alanyaspor'da

Alanyaspor, teknik direktörlük görevine Bülent Korkmaz'ı getirdi. Alanya'daki performansıyla Galatasaray'a transfer olan Emre Akbaba da tekrar yuvaya döndü.
Emre Akbaba veda paylaşımında, "Başta Fatih Hoca olmak üzere üzerimde emeği olanlara teşekkür ediyorum... İnandığımız hedeflerde birlikte yol alacağımız Alanyaspor camiasına yeniden merhaba demek istiyorum. Ben hazırım, Allah utandırmasın..." ifadelerini kullandı.
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