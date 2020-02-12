Bülent Korkmaz, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Bülent Korkmaz, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika Spor

Bülent Korkmaz, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı

6 saat önce

İTTİFAK Holding Konyaspor, yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz yönetiminde Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Bülent Korkmaz, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı, System.String[]

İTTİFAK Holding Konyaspor, yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz yönetiminde Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 22'nci haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek olan Konyaspor, yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz yönetiminde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti. Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Pas çalışması ve 8'e 2 oyun ile devam eden antrenman, hücum-savunma organizasyon çalışmasının ardından oynanan turnuva maçlarıyla tamamlandı. Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ali Karakaya, Faruku Miya ile Serkan Kırıntılı katılmadı. Ömer Ali Şahiner ve Volkan Fındıklı ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar


- Konya
Bülent Korkmaz, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:38 Kaynak: DHA
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