Son Dakika Haberleri: Bülent Korkmaz: "Yukatel Denizlispor maçında gülen taraf olmalıyız"
Son Dakika Spor Haber

Bülent Korkmaz: "Yukatel Denizlispor maçında gülen taraf olmalıyız"

24 dakika önce

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Yukatel Denizlispor maçında gülen taraf olmak istediklerini söyledi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Yukatel Denizlispor maçında gülen taraf olmak istediklerini söyledi.

Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği toplantıda, geçen hafta Göztepe'yi deplasmanda güzel oyunla 1-0 mağlup edip, Süper Lig'e iyi başlangıç yaptıklarını kaydetti.

Zorlu İzmir deplasmanından üç puanla dönmenin önemli olduğuna işaret eden Korkmaz, Süper Lig'in 2. haftası 25 Ağustos Pazar günü Yukatel Denizlispor'u konuk edeceklerini anımsattı.

Korkmaz, geçen hafta Yukatel Denizlispor'un sahasında Galatasaray'ı yenerek iyi takım olduğunu gösterdiğini belirterek, "Çok iyi oyuncuları var. Zor bir maç olacak her maç gibi. Bu maça hazırlanıyoruz. Hafta sonu taraftarımızla beraber, güzel oyun, iyi mücadele sonunda gülen taraf biz oluruz diye düşünüyoruz. Oyun planımızı, taktik anlayışımızı hafta sonuna göre düzenlemeye başladık." dedi.

Teknik direktör Korkmaz, Japonya Ligi takımlarından Jubilo Iwata'da forma giyerken kırmızı-beyazlı kulübe transfer edilen 28 yaşındaki sol bek Eren Albayrak'ın takıma katkısının olacağına inandığını vurguladı.

Forvet arayışlarının devam ettiğine değinen Korkmaz, kulübün bütçesine uygun, iyi oyuncu bulmaya çalıştıklarını aktardı.

Korkmaz, sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Amilton'un Yukatel Denizlispor maçında forma giyip giyemeyeceğinin henüz netleşmediğini ifade etti.

Bülent Korkmaz, Antalyaspor, Denizlispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tanju Çolak'tan Galatasaray patlaması: Oynanan futbol rezalet
Rizeli futbolcunun eşi Irina Moroziuk'un futbol videosu sosyal medyayı salladı! Acun Ilıcalı'nın destek programında, 125 bin 600 adet BB Erzurumspor forması satıldı Beşiktaş Georges-Kevin N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 16:03:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bülent Korkmaz: "Yukatel Denizlispor maçında gülen taraf olmalıyız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]