Bülent Kuşoğlu: "400 Milyar Liraya Ulaşacak Bir Meblağın Halktan Alınıp Birkaç Yüz Bin Servet Sahibine Verilmesini Kabul Etmemiz Zaten Mümkün Değil....

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Kur Korumalı Mevduat Sistemi'nin bir yıl daha uzatılması ile ilgili düzenlememin görüşmeleri sırasında, CHP'li komisyon üyeleri Merkez Bankası'nın yetkilisinden bilgi istedi. Yetkili, "Hiçbir şekilde bilgi vermeyeceğini" söyledi. Muhalefet milletvekilleri Merkez Bankası yetkilisinin tutumunu protesto etti ve komisyon salonunu terk etti. CHP'li komisyon üyeleri ile birlikte açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Kur Korumalı Mevduat Hesabı'nın millete maliyetinin yıl sonuna kadar 400 milyar liraya ulaşacağını belirtti ve "400 milyar liraya ulaşacak bir meblağın halktan alınıp birkaç yüz bin servet sahibine verilmesini kabul etmemiz zaten mümkün değil. Ancak bununla ilgili bilgi verilmemesini kabul etmemiz de hiç mümkün değildi. Onun için milletimize karşı yapılan bu saygısızlığı, TBMM'ye karşı yapılan bu saygısızlığı protesto ettik" dedi.

Merkez Bankası Genel Müdürü, CHP'nin Kur Korumalı Mevduat Hesabı'nın Merkez Bankası'na maliyetine ilişkin sorusunu "Hiçbir şekilde bilgi veremeyeceğini" söyleyerek yanıtlamadı. Bunun üzerine muhalefet milletvekilleri protesto ederek Plan ve Bütçe Komisyonu'nu terk etti. Konu hakkında Meclis'te basın toplantısı yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, şunları söyledi:

"TÜRK MİLLETİNİN İRADESİNE KARŞI YAPILAN SAYGISIZLIĞI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN OLAMAZDI"

"Biraz önce TBMM'ni, millet iradesini, Gazi Meclisi ve bunların iradelerini ayaklar altına alan bir olay yaşandı. Bu, aynı zamanda; Türkiye'de bir bürokratik vesayet olduğunu da gösteren çok üzücü bir olaydı.

52 maddelik bir torba kanun teklifini görüşüyoruz, geçen haftadan beri. Görüşmeler, bugün Pazartesi olmasına rağmen sabahtan beri devam ediyordu. 23. maddeye geldiğimizde, ki 23. Madde Kur Korumalı Mevduat hesabıyla ilgilidir. Kur Korumalı Mevduat Hesabı'nın bir yıl daha uzatılması, 2023 yılının sonuna kadar uzatılması söz konusuydu.

Bununla ilgili olarak tabi ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda; bu tür görüşmeler yapılırken, ilgili kurumların masaya yatırılması, TBMM'nin yasamayla birlikte denetim görevini yapması normaldir.

Hem Maliye ve Hazine Bakanlığı'ndan hem de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan; konuyla ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri olarak hem CHP milletvekilleri olarak bilgi istedik. Maliye Bakanlığı bilgi verdi ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın komisyonda olmadığını tespit ettik. Israr edince İstanbul'dan, öğleden sonra bir genel müdür geldi bilgi vermek üzere… O saate kadar 23. maddenin görüşmesini erteledik.

Merkez Bankası yetkilisi görüşmeye geldikten sonra, görüşmelere başladığımızda; Merkez Bankası Genel Müdürü hiçbir şekilde bilgi veremeyeceğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden, Gazi Meclis'ten dolayısıyla Türk milletinden bazı bilgiler gizleniyordu. Bu Meclis'e bir hakarettir. Buna katlanamazdık, bunu belirttik. Cumhur İttifakı'na mensup milletvekilleri, komisyon üyeleri; maalesef bize katılmadılar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, İYİ Parti ve HDP milletvekilleri olarak, muhalefete mensup milletvekilleri olarak komisyonu terk ettik. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesine, Türk milletinin iradesine karşı yapılan saygısızlığı kabul etmemiz mümkün olamazdı.

"250 MİLYAR LİRALIK BİR MEBLAĞIN 90 MİLYONUN DEVLET BÜTÇESİNDEN ALINIP BİRKAÇ YÜZ BİN KİŞİYE AKTARILDIĞINI RAHATLIKLA SÖYLEYEBİLİRİZ"

Şimdiye kadar Maliye Bakanlığı'ndan aldığımız bilgiye göre 88 milyarın üzerinde bir meblağ bütçeden alınıp birkaç yüz bin kişiye verilmiş. Yani dövizi olan, serveti olan, bankalarda önemli ölçüde döviz, altın karşılığı servet tutan birkaç yüz bin kişiye Maliye Bakanlığı'ndan 88 milyar lira verilmiş. Tahminen Merkez Bankası'ndan da 120 milyar liraya yakın bir meblağın verildiğini düşünüyoruz. Ancak biraz önce söylediğim gibi Merkez Bankası bu bilgiyi vermedi. Dolayısıyla toplam olarak 200 milyar lira yapıyor. Kambiyo karlarını da ilave edersek, vergi muafiyetini de ilave edersek en azından şimdiye kadar 250 milyar liralık bir meblağın 90 milyonun devlet bütçesinden alınıp birkaç yüz bin kişiye aktarıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak bununla ilgili bilgilendirme yapılmasını istediğimizde bu bilgiler maalesef Merkez Bankası tarafından verilmedi. Tam bir bürokratik vesayet, tam bir bürokratik koruma anlayışı söz konusu.

"TBMM'YE KARŞI YAPILAN BU SAYGISIZLIĞI PROTESTO ETTİK"

Gelir dağılımının bu kadar hassas olduğu bir dönemde, en azından yıl sonuna kadar 400 milyar liraya ulaşacak bir meblağın halktan alınıp birkaç yüz bin servet sahibine verilmesini kabul etmemiz zaten mümkün değil. Ancak bununla ilgili bilgi verilmemesini kabul etmemiz de hiç mümkün değildi. Onun için milletimize karşı yapılan bu saygısızlığı, TBMM'ye karşı yapılan bu saygısızlığı protesto ettik ve sizlerle özellikle paylaşmak istedik. Bu konuda hassasiyetimizi, öfkemizi ve Türk milletine karşı olan, TBMM'ye karşı olan hassasiyetimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz."