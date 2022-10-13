Bülent Kuşoğlu: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçtikten Sonra 'Torba Kanun Gelmeyecek' Denmesine Rağmen Başarılamadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu; AKP'nin hazırladığı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanan 'torba' kanun teklifini eleştirdi. Kuşoğlu, "Özellikle 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra bu işler bitecek, torba kanun gelmeyecek, her şey usulüne uygun olacak' denmesine rağmen bu, bir türlü başarılamadı. Dolayısıyla, altıncı dönemi yaşamamızın da bir anlamı kalmamış oldu, ders çıkarmıyoruz bütün bunlardan" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da sık sık gündeme getirdiği Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının faizlerinin silinmesi düzenlemesini de içeren torba kanunu teklifi görüşmeleri TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda bugün başladı. Toplantının başlangıcında görüntü alınmasının ardından kameralar dışarı çıkartıldı.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, usule yönelik söz aldı. Kuşoğlu, teklife ilişkin etki analizinin yapılmadığını; torba kanun teklifinin maliyetinin belli olmadığını söyledi.

Kuşoğlu; "Maalesef, bunca zamandan beri, özellikle 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra bu işler bitecek, torba kanun gelmeyecek, her şey usulüne uygun olacak' denmesine rağmen bu, bir türlü başarılamadı. Dolayısıyla, altıncı dönemi yaşamamızın da bir anlamı kalmamış oldu, ders çıkarmıyoruz bütün bunlardan. Yine bir torba kanun gelmiş oldu, geçici maddeleriyle birlikte 52 madde var. ve onlarca kanunla ilgili bu maddeler. Etki analizi yok, etki analizi gelmedi şimdiye kadar. Maliyet belli değil" eleştirisini yaptı.

"KOMİSYONA, TBMM'YE ASLINDA SAYGISIZLIKTIR. BASINA O BİLGİLERİ VERİYORLAR, BURADA BU BİLGİLER VERİLMİYOR, PAYLAŞILMIYOR"

Sunum yapılmadığına da dikkat çeken Kuşoğlu şöyle konuştu:

"Burada hiç kimsenin bilgisi yok, grup başkanvekilleri açıklama yapıyorlar detayları orada söylüyorlar ama burada hiç kimse Komisyona bu konuda bilgi vermiyor. Bu, normal değil; bu Komisyona, TBMM'ye verilmeyen bilgilerin daha önceden birileri tarafından paylaşılması doğru değil. Komisyona, TBMM'ye aslında saygısızlıktır. Basına o bilgileri veriyorlar, burada bu bilgiler verilmiyor, paylaşılmıyor. İlgili komisyonların görüşleri var, alınmamış onlar da. Birçok ilgili komisyon var, onların görüşlerinin de alınması gerekiyor, alınmamış. İlgili kamu kuruluşlarının ve meslek kuruluşlarının görüşleri alınmamış. Buraya gelmiş arkadaşlar ama öncesinde o kuruluşların görüşlerini de alınmamış."

TBMM'ye 17 Ekim'de sunulacak ve daha sonrasında görüşmeleri başlayacak 2022 bütçe kanun teklifini hatırlatan Kuşoğlu, "Bir de bütçe görüşmeleri öncesi geliyor. Bütçe görüşmeleri çok önemli, bu dönem daha da önem kazanmış vaziyette. Biliyorsunuz, bütçe görüşmeleri sırasında başka bir kanun görüşmesi yapılmaz" dedi.

PAYLAN: GEÇİM DERDİYLE İLGİLİ BU TORBADA ÇOK AZ ŞEY VAR AMA AKP'NİN SEÇİM DERDİYLE İLGİLİ ÇOK ŞEY VAR

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da toplantıda usule yönelik söz aldı. Paylan, şöyle konuştu:

"Şu anda yurttaşlarımızın geçim derdiyle ilgili bu torbada çok az şey var ama AKP'nin seçim derdiyle ilgili çok şey var. Şimdi, bu açıdan baktığımızda, mesela şu anda hayvan üreticisi hayvanını yani süt ineklerini kesime gönderiyor; bununla ilgili yasa teklifi vermişiz, bununla ilgilenelim, destek verelim. Çiftçi tarlasına gübre atamıyor. Çiftçinin desteklenmesi için bu konuda yasa teklifi vermişiz. Bunu gündeme almıyorsunuz. KYK borçlarının faizlerinin silinmesiyle ilgili bir teklif var. Bizim de aynı şekilde KYK borçlarının bütününün silinmesiyle ilgili anapara ve faizinin silinmesiyle ilgili teklifimiz var. Bunu gündeme almıyorsunuz."

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli de şöyle konuştu:

"Alt komisyonlarda görüşülmesi gereken birtakım maddelerin olduğunu görüyoruz, normalde bizim komisyonumuza direkt gelmemesi gereken maddelerin yine direkt bize gelmiş olduğunu görüyoruz. Bunu da bir eksiklik olarak görüyorum. Sayıştay raporlarında kaydedilen bulguların düzeltilmesine dönük bir çalışma yine yok. Özellikle 21'inci maddede bununla ilgili çok önemli bir eksiklik olduğunu görüyorum" dedi.