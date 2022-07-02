Bülent Kuşoğlu: "Türkiye'nin, Ekonomisinin Bu Kadar Zayıf Olduğu Bir Dönemde Başka Ülkelere Boyun Eğmemesi Mümkün Değil"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Türkiye'nin ekonomik güçsüzlükten dolayı dış politikada da güçsüz kaldığını belirterek, "Bu, beka sorunudur, gittikçe buna doğru gidiyor… Türkiye'nin, ekonomisinin bu kadar zayıf olduğu bir dönemde Amerika'ya, Batı'ya ya da başka ülkelere boyun eğmemesi mümkün değil. Nasıl Rum kesiminin NATO'ya gelişlerini, İsveç ve Finlandiya'yı veto edemediysek birçok konuda sıkıntıya gireriz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 'Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinde konuştu.

"EKONOMİ GİTTİKÇE KÖTÜYE GİDİYOR"

Kuşoğlu, "Ekonomi gittikçe kötüye gidiyor, sıkıntılar çok çok fazla, ülke ekonomisi iyi değil. Çok önemli bir veridir dış ticaret verileri. Geçen sene ilk beş ayda 18 milyar dolar dış ticaret açığı vermişiz. Bu sene 43 milyar doları geçmiş. Başka bir rakama bile gerek yok. Bakın, 18 milyar dolar, 43 milyar dolar; çok büyük bir artış var, yüzde 136'lık bir artış var. Diğer ekonomi verileri, makro büyüklükler zaten sıkıntılı" dedi.

Geçen yıl yıl eylül ayında politika faizinin ve enflasyonun yüzde 19 olduğunu anımsatan Kuşoğlu, "Tutuldu, durup dururken bir politika değişikliğine gidildi; 'ihracatı artıracağız, cari fazla vereceğiz' dendi. 'Faizler düşürülecek, şimdiye kadar yaptıklarımız yanlışmış' denildi. Birdenbire faizler, gösterge faizleri düşürüldü, beş ayda ve enflasyon da patlatıldı. Şimdi gelinen noktada da ne kadar sıkıntılı olduğumuzu görüyorsunuz" diye konuştu.

"BU BEKA SORUNUDUR, GİTTİKÇE BUNA DOĞRU GİDİYOR"

Türkiye'nin ekonomik güçsüzlükten dolayı dış politikada da güçsüz kaldığını belirten Kuşoğlu, "Bu, beka sorunudur, gittikçe buna doğru gidiyor. Bunları anlamak, görmek, buna göre tedbir almak lazım. Bunlar bizim sorumluluğumuzdur, dördüncü yılımızda bu değerlendirmeyi yapmak zorundayız… Dünya ekonomisi farklı bir dönemde, yeniden düzenleniyor. Rusya'yı bile Batı, Amerika Birleşik Devletleri büküp yanına almak isterken, Türkiye'nin ekonomisinin bu kadar zayıf olduğu bir dönemde Amerika'ya, Batı'ya ya da başka ülkelere boyun eğmemesi mümkün değil. Biraz önce söylediğim örneklerde olduğu gibi her konuda boyun eğmek zorunda kalırız. Nasıl Rum kesiminin NATO'ya gelişlerini veto edemediysek, buna benzer, nasıl İsveç ve Finlandiya'yı veto edemediysek birçok konuda sıkıntıya gireriz; böyle görünüyor. Ekonominin bir an önce düzelmesi lazım" dedi.