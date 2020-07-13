Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti - Son Dakika

Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti

İZMİR'in Çeşme ilçesinde sahne alan ünlü türkücü Bülent Serttaş'a bir hayranı tarafından sahnede, 10 bin dolar (68 bin 920 TL) değerinde olduğu belirtilen elmas yüzük hediye edildi.

Türkücü Bülent Serttaş, Çeşme Aya Yorgi Koyu'ndaki bir yeni nesil meyhanede sahne aldı. Eski ve son albümündeki sevilen parçalarını seslendiren Serttaş, türkülerin aralarında hayranlarıyla sohbet edip, espriler de yaptı. İki saat sahnede kalan Serttaş'a bir iş insanı olan hayranı tarafından sürpriz yapıldı. Hayranı, Serttaş'a sahnedeyken 10 bin dolar değerinde olduğunu belirtilen bir elmas yüzük hediye etti. Hediye karşısında duygulanan Serttaş, hayranına teşekkür etti.

'OZAN GÜVEN YAPMAMASI GEREKEN BİR HAREKET YAPMIŞ'

Sahneye çıkmadan önce gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Sertaş, 28 yaşındaki sosyal medya uzmanı olan Deniz Bulutsuz'a şiddete uygulayan oyuncu Ozan Güven ile ilgili bir soruya, Kadına kıymamak, onları koklamak lazım. Kadın dese ki 'Bana babam vurmadı sen kimsin diye' Buna nasıl cevap verecek. Onun için böyle bir şeyi onaylamıyorum. Döveceksin sonra 10 dakika sonra, yanında uyuyacaksın. Dün de bugün de kadına şiddete kesinlikle karşıyım. O anki ruh halini bilemeyiz ama yapmaması gereken bir hareket yapmış diye cevap verdi.