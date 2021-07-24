Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı

Bülent Serttaş'ın, yaklaşık bir ay önce çıkardığı 'Akdeniz' şarkısının klibi YouTube'dan sansür yedi. Platform, klipte 'erotik içerikler' olduğu iddiasıyla gelen şikayetlerden dolayı 380 binden fazla izlenen videoyu yayından kaldırdı.

"ŞİKAYET EDENLERİN SEKTÖRDEN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre; Bunun üzerine harekete geçen Serttaş videonun geri yüklenmesi için başvuru yaptı. Yapılan araştırmada 'erotik içerik' olmadığı tespit edilen video yeniden yüklendi. Yaşadığı olay sonrası sitem eden şarkıcı, "Yapan vatan hainidir. Ülkemin tanıtımı için birçok şey gerçekleştirdim ve devam ediyorum. Şikayet edenlerin sektörden birilerinin olduğunu düşünüyorum" dedi.

İşte klipten kareler...