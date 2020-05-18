Bülent Serttaş, İstanbul evdeyken klip çekti

VALİLİKTEN ÖZEL İZİN



Bülent Serttaş, sözleri Ahmet Selçuk İlkan'a, müziği Selahattin Cesur'a ait "Eyvah" şarkısına klip çekti. Ünlü şarkıcı, klibin çekimlerini İstanbul Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden aldığı özel izinlerle sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde, İstanbul'un tarihi yerlerinde yaptı.



ZORUNLU YENİ İMAJ



? Çekimler Ayasofya, Sultanahmet, Galata Köprüsü, Galata Kulesi, Rumeli Hisarı ve Kız Kulesi'nde gerçekleşti. Koronavirüs nedeniyle uzun süredir kuaföre gitmeyen Serttaş, bu vesileyle değişen yeni imajıyla kamera karşısına geçti. Klibin yönetmenliğini ise Erkan Nas yaptı.