Bülent Serttaş Sahne Direğine Tırmandı
45 dakika önce
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde konser veren ses sanatçısı Bülent Serttaş, hızını anlamayarak sahne direğine tırmanıp türkü söyledi.
Şanlıurfa
'nın Birecik
ilçesinde konser veren ses sanatçısı Bülent Serttaş
, hızını anlamayarak sahne direğine tırmanıp türkü söyledi. Birecik ilçesinde AK Parti
tarafından düzenlenen konsere katılan ses sanatçısı Bülent Serttaş, hızını anlamayarak sahne direğine tırmanıp türkü söyledi. Bir süre sahnede türkü söyleyen Serttaş, ceketini indirip konser için kurulan sahnenin demir direğine tırmandı. Yaklaşık 7 metrelik direkte dakikalarca tutunan Serttaş, kalabalıkla birlikte düet yaptı. Kalabalık da Bülent Serttaş'ın türkülerine eşlik etti. Konser sonunda AK Parti Birecik Belediye Başkan Adayı Mahmut Mirkelam
ünlü sanatçıya plaket verdi.
(Hüseyin Bozkurt/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:01 Kaynak: İHA
Son Dakika! Havalimanında Başörtülü Kadınlara Hakaret Eden Kişi Gözaltına Alındı
Erdoğan'dan Ülkü Ocaklarına Sürpriz Ziyaret
BM'den Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı çağrısı: Kamuya açık yargılayın!
6 Gündür Aranan Üniversitesi Öğrencisinin Belgrad Ormanı'nda Cesedi Bulundu