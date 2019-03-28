Son Dakika Haberleri: Bülent Serttaş Sahne Direğine Tırmandı

Bülent Serttaş Sahne Direğine Tırmandı

1 saat önce

Bülent Serttaş sahne direğine tırmandı Hızını alamayan Bülent Serttaş sahne direğine tırmandıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde konser veren ses sanatçısı Bülent Serttaş, hızını anlamayarak sahne direğine tırmanıp türkü söyledi.

Bülent Serttaş Sahne Direğine Tırmandı, System.String[]
Bülent Serttaş sahne direğine tırmandı
Hızını alamayan Bülent Serttaş sahne direğine tırmandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde konser veren ses sanatçısı Bülent Serttaş, hızını anlamayarak sahne direğine tırmanıp türkü söyledi.
Birecik ilçesinde AK Parti tarafından düzenlenen konsere katılan ses sanatçısı Bülent Serttaş, hızını anlamayarak sahne direğine tırmanıp türkü söyledi. Bir süre sahnede türkü söyleyen Serttaş, ceketini indirip konser için kurulan sahnenin demir direğine tırmandı. Yaklaşık 7 metrelik direkte dakikalarca tutunan Serttaş, kalabalıkla birlikte düet yaptı. Kalabalık da Bülent Serttaş'ın türkülerine eşlik etti. Konser sonunda AK Parti Birecik Belediye Başkan Adayı Mahmut Mirkelam ünlü sanatçıya plaket verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:49 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Birecik, Bülent Serttaş, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ünlü Türkücü Bülent Serttaş, Yürekleri Ağza Getirdi! İntihara Kalkışan Bedensel Engelli İkizini Kurtarmak İsterken Hayatını Kaybetti Vinç Şoförünün Aracının Arkasına Kadınlarla İlgili Yazdırdığı Yazı Pahalıya Patladı İzmir'de Cumhur İttifakı Adayı Silahlı Saldırıya Uğradı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 01:13:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bülent Serttaş Sahne Direğine Tırmandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]