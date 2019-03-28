Bülent Serttaş Sahne Direğine Tırmandı
1 saat önce
Bülent Serttaş sahne direğine tırmandı Hızını alamayan Bülent Serttaş sahne direğine tırmandıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde konser veren ses sanatçısı Bülent Serttaş, hızını anlamayarak sahne direğine tırmanıp türkü söyledi.
Bülent Serttaş
sahne direğine tırmandı
Hızını alamayan Bülent Serttaş sahne direğine tırmandı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'nın Birecik
ilçesinde konser veren ses sanatçısı Bülent Serttaş, hızını anlamayarak sahne direğine tırmanıp türkü söyledi.
Birecik ilçesinde AK Parti
tarafından düzenlenen konsere katılan ses sanatçısı Bülent Serttaş, hızını anlamayarak sahne direğine tırmanıp türkü söyledi. Bir süre sahnede türkü söyleyen Serttaş, ceketini indirip konser için kurulan sahnenin demir direğine tırmandı. Yaklaşık 7 metrelik direkte dakikalarca tutunan Serttaş, kalabalıkla birlikte düet yaptı. Kalabalık da Bülent Serttaş'ın türkülerine eşlik etti. Konser sonunda AK Parti Birecik Belediye Başkan Adayı Mahmut Mirkelam
ünlü sanatçıya plaket verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:49 Kaynak: İHA
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