Son Dakika Haberleri: Bülent Tezcan ve Ömer Günel Taksicilerle Buluştu

Bülent Tezcan ve Ömer Günel Taksicilerle Buluştu

31 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, CHP Aydın Milletvekili PM üyesi Bülent Tezcan, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve belediye meclis üyesi adayları ile Kuşadası taksi duraklarını ziyaret etti.

Bülent Tezcan ve Ömer Günel Taksicilerle Buluştu, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, CHP Aydın Milletvekili PM üyesi Bülent Tezcan, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve belediye meclis üyesi adayları ile Kuşadası taksi duraklarını ziyaret etti.

Taksici esnafının sorunlarını dinleyen Ömer Günel ve beraberindeki heyet yaşanan sorunları en kısa sürede çözeceklerini belirtti.

Taksiler CHP adayı Ömer Günel'in kendilerini ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek özellikle her yıl alınan harç parasının çözülmesini talep ettiler.

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, taksici esnafının sorunlarını bildiğinin altını çizerek, "Taksici kardeşlerimizin sorunlarına hakimim. Seçimlerden sonra toplanacak ilk mecliste, harçların iki yılda bir alınmasını ve ücretlerin de Kuşadası Belediyesi'nde yatırılması hususunda karar alarak problemi kökünden çözeceğiz. Ayrıca taksicilerimizin il sınırları dışında çift yön çalışması hususunda gerekli yasal başvuruları yineleyeceğiz ve takipçisi olacağız. Taksicilerimiz bu kentin en önemli unsurlarından biridir. Her bir taksicimiz aynı zamanda doğal bir kent rehberidir" dedi.

Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hüsnü Öten; toplantıya katılan taksicilere, "30 yıldır odamızı en iyi şekilde yönetiyoruz. Bugüne kadar belediye başkanlarımızdan destek görmedik. Doğru olanı göstermek benim size karşı görevim. Bir yapacağım diyen var, birde yapacağım deyip Ömer Günel gibi nasıl yapacağını anlatan" diyerek Günel'e ziyareti için teşekkür etti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:11 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kuşadası, Bülent Tezcan, Ömer Günel, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuşadası'nda Siyasi Gerginlik MHP'li Nihat Atlı: Rabbimin İzniyle Bunların Anasını Belleyeceğiz

Şaşkına Çeviren Olay! Müvekkili, Avukata Ücretini Keçiyle Ödedi 35 Yıllık Balıkçı, 40 Kilogramlık Dev Yayın Balığı Yakalayarak Bir İlki Yaşadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 10:42:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bülent Tezcan ve Ömer Günel Taksicilerle Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]