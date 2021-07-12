Üye Girişi
Bülent Tüfenkci: "15 Temmuz milletin direnişiydi, şahlanışıydı" - Son Dakika

Bülent Tüfenkci: "15 Temmuz milletin direnişiydi, şahlanışıydı"

12.07.2021 17:59
Bülent Tüfenkci:

Ak Parti Malatya Milletvekili ve MKYK üyesi Bülent Tüfenkci, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünün yaklaştığını ve aradan zaman geçmesine rağmen darbenin izlerinin taşındığını kaydetti.

Ak Parti Malatya Milletvekili ve MKYK üyesi Bülent Tüfenkci, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünün yaklaştığını ve aradan zaman geçmesine rağmen darbenin izlerinin taşındığını kaydetti. Tüfenkci, "Darbenin olduğu gün herkes sahalardaydı. Çünkü o milletin destanıydı, direnişiydi ve şahlanışıydı" dedi.

Ak Parti Malatya Milletvekili ve MKYK üyesi Bülent Tüfenkci, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular cemiyetini ziyaret etti. Burada Cemiyet Başkanı Mehmet Aydın'la yerel basının sorun ve taleplerine ilişkin istişarelerde bulunurken gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye'nin bedel ödediğini ve bedel ödemeye devam ettiğini ifade eden Tüfenkci, " 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü üzerinde zaman geçmesine rağmen hala şu veya bu şekilde izlerini taşınan ve Türkiye'nin o darbe girişiminin bedelini ödediği ve ödemeye de devam ettiği dönemlerden geçiyoruz. Belki bazı insanlarımız çok çabuk unutabiliyorlar. Bazıları bu darbe girişimine darbe girişimi bile diyemiyorlar. Şu bir gerçek 15 Temmuz'da maalesef içimizdeki hainler bu millete silah doğrultabildiler. 250 yakın vatandaşımız hayatını kaybetti. Şehit oldu. Milletimizin demokrasiden yana tavır alması bu hain darbe girişimini önlemiş oldu. Milletimiz 15 Temmuz'u unutmadı. Unutmayacağına da inanıyorum. Çünkü o milletin bir direnişiydi. Milletin bir destanıydı. Milletin şahlanışıydı. Sivil iradenin bu ülke için ne kadar gerekli olduğu göstermesi bakımından önemliydi. O gün sahada şu veya bu görüşte olan değil herkes vardı. Herkesin tek amacı vardı. Bu darbe girişimini önlemek. Kısa zamandaki alınan tedbirlerle o yaralar sarıldı. Onların hesabı soruluyor. Sorulmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

"Kayısıda Malatya çiftçisinin güzü gülüyor"

Kayısının, Türkiye'de tescilli üç üründen biri olduğuna ve kayısı ile ilgili sorunlara değinen Tüfenkci, "Malatya için tam da kayısı mevsimi. Kayısı Malatya için önemli. Yıllarca Malatya'da kayısı hep sorun olarak görülüyordu. Malatya'ya kayısı lisanlı depoların yapılması ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin(TMO) alım yapılmasıyla beraber 2 senedir Malatya çiftçisinin yüzü gülüyor. Kayısı Türkiye'de tescilli üç üründen birisi. İlgili kurumlarımız sahip çıkarak bu Avrupa coğrafi tescil işaretinin de getirdiği avantajı kullanır hale geliriz. Bundan sonra yapacağımız bir yandan kaliteyi arttırmak bir yandan da kayısını üretim sorunlarına odaklanarak üretimin kalitesini arttırmaya yönelik ve yurt dışında yeni pazarlar aranması lazım. Önümüzdeki dönem içerisinde kayısının sorunlarını giderme anlamında hep beraber gayret gösteririz" dedi.

Ülkemizi ve dünyamızı etkisi altına alan covid 19 pandemi sürecini Türkiye'de iyi bir şekilde yönetildiğini ve Türkiye'nin parmakla gösterilen bir ülke haline geldiğini belirten Tüfenkci," Ülkemizin ve dünyanın pandemi salgınıyla mücadele süreci var. Türkiye'de hiçbir zaman hasta seçimi olmadı. Şimdide aşı üreticisi olmamamıza rağmen aşılama oranlarımızla ve hızımızla dünyada parmakla gösterilen bir ülke konumundayız. Yerli aşımız da ekim ayı gibi çıkarttığımızda Türkiye bu mücadelede çok öne geçmiş oluyor" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Bülent Tüfenkci: 15 Temmuz milletin direnişiydi, şahlanışıydı
Bülent Tüfenkci: 15 Temmuz milletin direnişiydi, şahlanışıydı

Bülent Tüfenkci, 15 Temmuz, Malatya, Darbe, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bülent Tüfenkci: '15 Temmuz milletin direnişiydi, şahlanışıydı' - Son Dakika


Son Dakika

Büyükelçi, Yunanistan'da yaşananları anlattı! Fatih Terim herkesin test olacağını duyunca çılgına döndü 00:30 Büyükelçi, Yunanistan'da yaşananları anlattı! Fatih Terim herkesin test olacağını duyunca çılgına döndü Yunanistan Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Chardalias: Emrimle, Galatasaray'ın ülkemize girmesine izin verilmedi 23:36 Yunanistan Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Chardalias: Emrimle, Galatasaray'ın ülkemize girmesine izin verilmedi Beşiktaş, Mehmet Topal transferini özel bir videoyla duyurdu 23:23 Beşiktaş, Mehmet Topal transferini özel bir videoyla duyurdu
Fenerbahçe, Altay Bayındır için Ajax'tan 20 milyon euro talep edecek 22:41 Fenerbahçe, Altay Bayındır için Ajax'tan 20 milyon euro talep edecek Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara, Hilal Altınbilek'le sarmaş dolaş yakalandı 22:00 Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara, Hilal Altınbilek'le sarmaş dolaş yakalandı Yıllar güzelliğinden hiçbir şey almıyor! 57'lik Hülya Avşar çiçekli bikinisiyle yıktı geçti 21:22 Yıllar güzelliğinden hiçbir şey almıyor! 57'lik Hülya Avşar çiçekli bikinisiyle yıktı geçti
İş yerine asılı Türk bayrağını koparıp çöpe atan kadın kameralara yakalandı 20:40 İş yerine asılı Türk bayrağını koparıp çöpe atan kadın kameralara yakalandı Kullanımı durdurulan Çin aşısının serisiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: Sadece 2 günlük tarih farkı var 18:58 Kullanımı durdurulan Çin aşısının serisiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: Sadece 2 günlük tarih farkı var

Son Dakika Haberleri
18:49 Meteoroloji uyardı! Termometreler 40 dereceyi görecek
18:41 İttifaklarda dengeler değişiyor! Ali Babacan'ın adaylık açıklaması akılları karıştırdı
18:34 Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'tan son dönemin gözdesi Boupendza'ya yeşil ışık!
18:01 Merakla beklenen Kabine Toplantısı başladı! Herkesin gözü kulağı alınacak o kararda
17:54 Koltuk fotoğrafından ders almadılar! Garipoğlu ailesinden skandal üstüne skandal
17:47 Eski futbolcu Yalçın Ayhan'dan çarpıcı açıklamalar! "Bana yaptığınızı Mehmet Topal'a yapmayın"
17:43 Korkunç kaza! Çim biçen kadın, inişe geçen uçağın çarpmasıyla feci şekilde can verdi
17:32 Dünyanın gözü kulağı bu uçuştaydı! Uçuş öncesi Elon Musk'un sürpriz ziyaretinin detayları ortaya çıktı
17:22 Emekliye çifte bayram! Zamlı maaş ve ikramiye yarın hesaplara yatırılacak
16:54 EURO 2020 hüsranla bitti! Kazandığımız para masrafları karşılamaya bile yetmedi
Sütyen paylaşımı olay olan Aynur Aydın'dan yeni çıkış: Libidom düşük Sütyen paylaşımı olay olan Aynur Aydın'dan yeni çıkış: Libidom düşük         
00:35
İçişleri Bakanlığı'ndan İçişleri Bakanlığı'ndan "Afgan göçü" iddialarına detaylı yanıt: Sınır güvenliği olmadığı şeklinde algı yaratmaya çalışılıyor         
23:40
Transparan kıyafeti olay yaratan Gülşen'e meslektaşı Gülben Ergen'den destek: Yürü be Gülşen Transparan kıyafeti olay yaratan Gülşen'e meslektaşı Gülben Ergen'den destek: Yürü be Gülşen         
23:23
Irak'ta koronavirüs hastanesinde yangın! Yaşamını yitirenlerin sayısı 41'e yükseldi Irak'ta koronavirüs hastanesinde yangın! Yaşamını yitirenlerin sayısı 41'e yükseldi         
23:07
Köpek balığı dehşeti! Tuvaletini yapmak isteyen adamın kolunu ve cinsel organını kopardı Köpek balığı dehşeti! Tuvaletini yapmak isteyen adamın kolunu ve cinsel organını kopardı         
22:10
Türkiye tek yürek oldu! Yunanistan'ın Galatasaray'a uyguladığı ayrımcılığa tepki yağıyor Türkiye tek yürek oldu! Yunanistan'ın Galatasaray'a uyguladığı ayrımcılığa tepki yağıyor         
21:32
3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi 3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi         
20:58
Son Dakika: Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu Son Dakika: Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu         
19:11
Heidi Klum'dan ağızları açık bırakacak cinsten yatak odası itirafı: Son derece çılgın bir yapım var Heidi Klum'dan ağızları açık bırakacak cinsten yatak odası itirafı: Son derece çılgın bir yapım var         
18:07
16 yaşındaki Aysel'i hayattan koparan kazada korkunç gerçek: Sürücü, kaza anında canlı yayın yapıyordu 16 yaşındaki Aysel'i hayattan koparan kazada korkunç gerçek: Sürücü, kaza anında canlı yayın yapıyordu         
17:52
Emekliye çifte bayram! Zamlı maaş ve ikramiye yarın hesaplara yatırılacak Emekliye çifte bayram! Zamlı maaş ve ikramiye yarın hesaplara yatırılacak         
17:23
Fenerbahçe çıldırdı! Geleceğin en iyi futbolcuları arasında gösterilen Sima'ya teklif Fenerbahçe çıldırdı! Geleceğin en iyi futbolcuları arasında gösterilen Sima'ya teklif         
17:09
Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu         
14:55
SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular         
13:38
Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu, ekipler dönemini araştıracak Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu, ekipler dönemini araştıracak         
13:23
ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu         
13:13
Sedat Peker suç örgütüne operasyon yapıldı! Restoran zincirini yağmalayan 15 örgüt üyesi yakalandı Sedat Peker suç örgütüne operasyon yapıldı! Restoran zincirini yağmalayan 15 örgüt üyesi yakalandı         
11:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2021 00:48:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bülent Tüfenkci: "15 Temmuz milletin direnişiydi, şahlanışıydı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement