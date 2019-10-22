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Bülent Turan Çanakkale'deki yatırımlar hakkında konuştu

19 dakika önce

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'deki yatırımlar hakkında yazılı bir açıklama yayımladı.

Bülent Turan Çanakkale'deki yatırımlar hakkında konuştu, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'deki yatırımlar hakkında yazılı bir açıklama yayımladı.


AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin son yıllarda önemli bir büyüme gösterdiğini vurgulayarak başladığı açıklamasında, "Çanakkale eğitimden sağlığa, turizmden sosyal hayata kadar birçok alanda yeni yatırımların merkezi konumuna geldi. Yatırımların yanı sıra şehrimizin doğasını korumak için de gayret ediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Gümüşçay beldemize doğalgaz sözü verdik ve bugün bu sözümüzü yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Altyapı çalışmaları başladı. Önümüzdeki yıl tüm çalışmaların tamamlanması bekliyoruz. Türkiye'de nüfusu az olan beldeler arasında ilk defa Gümüşçay'ımıza doğalgaz bağlanacak olması da bizler için ayrı bir gurur. Doğalgaz çalışmalarının tamamlanmasıyla beraber hem beldemize olan talep artacak hem de beldemizin havası daha temiz kalacak. Bu vesileyle doğalgazın beldemize hayırlı olmasını dilerim. Hemşehrilerimizin yaşam standartlarını yükseltmeye devam edeceğiz" dedi. - ÇANAKKALE

Bülent Turan, Çanakkale, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:44 Kaynak: İHA
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