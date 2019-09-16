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Bülent Turan'dan Ahilik Haftası açıklaması

1 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Ahilik Haftası sebebiyle açıklamada bulundu.

Bülent Turan'dan Ahilik Haftası açıklaması, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Ahilik Haftası sebebiyle açıklamada bulundu.


"Ahilik, uzun yıllar topraklarımızda sosyo-ekonomik ve kültürel bir kurum olarak varlığını sürdürmüştür" diyen Bülent Turan, "Ahilik sadece bir meslek veya zanaatçılar örgütlenmesi olmayıp; ahlakı esas alan, maddi ve manevi bir toplum idrakidir. Ahilik, köklü eğitim sistemi, üretimi, teşkilatlanma modeli, dünyadaki ilk kadın sivil toplum örgütlenmesi diyebileceğimiz bacıyan-ı Rum, sosyal projeleri ve savunduğu değerlerle halen günümüze ışık tutmaktadır. Kadim tarihimizin bize emanetlerinden ahilik kültürünü yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak sorumluluklarımızdan biridir. Günümüzün ahileri olan üreticilerimiz, esnaflarımız, tüccarlarımız ve sanayicilerimiz; üretimleri ve ticari faaliyetleriyle ülkemizin kalkınmasında, ekonomisinin büyümesinde önemli rol oynamaktadır. Ahilik değerleriyle hareket eden, Çanakkale'mizin ekonomisine katkı sunan, güçlü markalara sahip olmamız, her geçen gün yeni iş yerlerinin açılması bizleri mutlu ediyor. Çanakkaleli esnafımıza taleplerinin giderilmesinde destek vermeye, esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu duygularla, Çanakkaleli hemşehrilerimiz başta olmak üzere tüm esnafımızın, sanatkarlarımızın ve üreticilerimizin 'Ahilik Kültürü Haftası'nı tebrik ediyor, bereketli ve bol kazançlar diliyoruz" dedi. - ÇANAKKALE

Ahilik Haftası, Bülent Turan, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:11 Kaynak: İHA
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