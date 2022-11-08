AK Parti'den başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifi açıklaması: Önümüzdeki haftalarda Meclis'e gelecek

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'de parlamento muhabirleriyle bir araya geldi. Turan, gazetecilerin anayasa değişikliği teklifi, AK Parti ile HDP'nin görüşmesiyle ilgili sorularını yanıtladı. CHP'nin başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifinin büyük yanlışları olduğunu söyleyen Turan, "Önümüzde iki yol vardı. Bir tanesi CHP'nin yaptığı gibi alır, basın üzerinden partilere verir. AK Parti'nin kimliği buna uygun değil. Çalışmalarımızda istişare yapmayı kıymetli buluyoruz. CHP'nin vermiş olduğu teklifin teknik olarak büyük yanlışları var. Hatta bilmeden yapılmış olduğunu düşünüyorum. Başörtüsünü yasaklamaya kapı açan tarafları var" dedi.

"METİNLER REVİZE EDİLECEK"

Başörtüsüyle ilgili muhalefet partilerine yapılan ziyaretlerde hazır metinle gitmediklerini, kanaatleri aldıklarını söyleyen Turan, "Diğer partilere gittiğimizde bilerek kanun metni götürmedik. Metnimiz var bizim. Alternatifi var. Çalışıyoruz komisyonlarda. Ama elimizde bir metin var, alın bunlara evet deyin demeyi AK Parti geleneğine yakışmadığı kanaatindeyiz. Diğer partilere gittik, kanaatlerini aldık. O kanaatleri bu hafta Cumhurbaşkanımıza sunduk. Bu görüşmelerin sonucunda diğer partilerin yaklaşımıyla beraber o metinler revize olacak" ifadelerini kullandı. Turan, metnin son haline yaklaşıldığını, önümüzdeki haftalarda Meclis'e sunmayı beklediklerini belirtti.

"HDP'YE AYNI YERDEN BAKIYORUZ"

HDP'ye yapılan ziyaret üzerinden gelen eleştirilere yanıt veren AK Parti'li Turan, "HDP'ye baktığımız yer zerre değişmiş değil. HDP'ye toplumun çok büyük bir kredi verdiğini, ama onların krediyi heba ettiğini, saz çalma görüntüsü verirken, tetik çekmeye kadar gelen bir süreç işlediğini de görmüş olduk. HDP'ye aynı yerden bakıyor, aynı şeyi düşünüyoruz. Biz isterdik ki HDP keşke bu demokratik krediyi kullanabilseydi de silahların susturucusu olmak yerine silahların susturulmasını öngören bir sürecin öncüsü olsaydı. HDP'ye bakış açımız değişmiş değil fakat hayatın da bir gerçeği var" ifadelerini kullandı.

"İTTİFAK YAPMAK BAŞKA BİR ŞEY"

Turan, "Her salı günü tüm partiler birbiriyle görüşürler Meclis'in gündemini. Biz daha önce de önemli konuları tüm partilerle görüştük. Meclis Başkanvekili HDP'li olunca tüm partilerin mensupları 'Başkanım bana izin ver' demiyor mu? Adam oradaysa bu hayatın olağan akışı demektir. Meclis'te görüşmek, Meclis'te olan çalışma takvimini işletmek başka bir şeydir. Siyasi tercih olarak dışarıda toplantı yapmak, görüşmek, geleceği konuşmak, ittifak yapmak başka bir şeydir" diye konuştu.

"PARLAMENTER SİSTEME DÖNMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Parlamenter sisteme dönüşün mümkün olmadığını vurgulayan Bülent Turan, "Başkanlık sistemi olmasaydı düne kadar Sivas'ta yaktın dediği Temel Karamollaoğlu ile bir arada olmazdı. Altılı masanın en büyük vaadi parlamenter sisteme dönmek. Teknik olarak parlamenter sisteme dönmek mümkün değil. 400 milletvekilinin oyunu alması gerekir. Ayrıca halka götüreceksiniz. Bir başkan seçelim kendini yok etsin tekrar seçelim diyeceksiniz. Hayatın olağan akışına aykırı" değerlendirmesinde bulundu.

"KILIÇDAROĞLU'NA TEŞEKKÜR BORCUMUZ VAR"

Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı ziyaretlerine ilişkin şunları söyledi:

"ABD gezisi tam bir fiyaskodur. İngiltere gezisi bir Amberin Zaman ile görüşmek için, yetmedi Ali Mahir Başarır ile görüşmüş Londra'da. Ali Mahir ile Amberin Zaman ile görüşmek için gidilir mi ya? Toplum dalga geçiyor, sitem ediyor. Bence Kılıçdaroğlu Erdoğan kazansın diye büyük bir mesai harcıyor. Teşekkür borcumuz var Sayın Kılıçdaroğlu'na. ABD, İngiltere gezisi, başörtüsü çıkışı, uyuşturucu iddiaları. Bunlar Türkiye'nin kabul etmediği gündemler."