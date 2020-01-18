Bülent Turan'dan Çanakkale yatırımları hakkında açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bülent Turan'dan Çanakkale yatırımları hakkında açıklama - Son Dakika

Bülent Turan'dan Çanakkale yatırımları hakkında açıklama

6 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan yaptığı yazılı açıklamayla, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) Çanakkale'ye yapılacak yatırımları bütün kurumlarla istişare ettiklerini belirtti.

Bülent Turan'dan Çanakkale yatırımları hakkında açıklama, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan yaptığı yazılı açıklamayla, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) Çanakkale'ye yapılacak yatırımları bütün kurumlarla istişare ettiklerini belirtti.


Çanakkale'den gelen tüm misafirleri ağırlayan Grup Başkanvekili Bülent Turan, belediye başkanlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarla buluşturdu. Ayrıca görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "1915 Çanakkale Köprüsü başta olmak üzere ilçelere yapılan yatırımları yakından takip ediyorum" dediği de belirtildi.


Ziyaretler hakkında değerlendirmede bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bizler hizmetin milletle buluşmasında birer elçiyiz. Toplumun talep ve beklentilerini karşılamak için Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile beraber özveriyle çalışıyoruz. Bu toprak, bu vatan bizlere aziz ecdadımızın bıraktığı eşsiz bir miras. Bu mirası bugün bizler, yarın gençlerimiz geleceğe taşıyacak. Bu bilinçle Çanakkale'mizin tüm ilçelerine yapılan yatırımları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm ilgili bakanlarımızla istişare ederek planlıyoruz. Her fırsatta şehrimizin dinamiklerini onlarla buluşturmaya özen gösteriyoruz. Biga, Gümüşçay, Karabiga, Geyikli, Evreşe, Terzialan Belediye Başkanlarımızla Cumhurbaşkanımızı ve bakanlarımızı ziyaret ederek yatırımların hızlandırılmasını talep ettik. Tarihin en özel anılarına ev sahipliği yapan şehrimizi hak ettiği seviye getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - ÇANAKKALE

Bülent Turan, Çanakkale, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mustafa Cengiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öve öve bitiremedi: Hepimiz çok etkilendik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal İstanbul'la ilgili yaptığı arsa çıkışına İmamoğlu'ndan yanıt geldi Cezaevinden yeni çıktı, dehşet saçtı! Eşini ve kayınvalidesini öldürdü Kuzen dehşeti! Sosyal medyada tartıştı, parkta kurşun yağdırdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 21:28:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bülent Turan'dan Çanakkale yatırımları hakkında açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]