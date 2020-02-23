Bülent Turan'dan CHP'ye:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile birlikte AK Parti Eceabat İlçe Kongresine katılan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yaptığı konuşmada CHP'yi sert sözlerle eleştirerek, "Mart sonunda CHP'nin kongresi var. Kılıçdaroğlu'nun yaşı 71. Demirtaş'ın yaşı 46. Madem bu kadar ittifaktan keyif alıyorlar, o zaman kongrede Demirtaş'ı eş genel başkan seçin" ifadelerini kullandı.



Bugün Sosyal Tesisler'de gerçekleştirilen ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın katıldığı AK Parti Eceabat İlçe Kongresine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın açıklamaları damga vurdu. "Makama oturursam çok iyi, oturmazsam çok kötü anlayışı AK Parti anlayışı değildir" diyerek parti değişikliğine giden siyasileri eleştiren Bülent Turan, konuşmasında CHP'ye de sert sözlerle yüklendi.



Türk milletinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin dik duruşunu sevdiğini bu sebeple de 18 yıldır yola devam ettiklerini vurgulayan Turan, "Makama oturursam çok iyi, oturmazsam çok kötü anlayışı AK Parti anlayışı değildir. Eceabat'ta bu konuda çok bedel ödedik. Çok yorulduk. Ama artık bunları geride bırakmak istiyoruz. AK Parti'de istediği makamı almadığı için parti değiştirme tutumunda bulunan arkadaşlarımıza seslenmek istiyorum. İstediğiniz kadar bu niyette olun, Allah bu milletin beraberliğini, birliğini bozmayacaktır. 'O niye oldu, ben niye olmadım?', 'O niye orada, ben niye buradayım?' diye düşünen kim varsa tarihin çöplüğünde yerini alacaktır. Şimdiden büyük umutları varmış gibi yola çıkanların ne kadar zavallı bir halde olduklarını görmeye başladık. Daha dün, 'Bu yeni sistem en iyi sistemdir' diyen adamların bugün sistemi kötülemeye başladığını ibretle izliyoruz. Daha dün 'Gezi operasyonları bir provokasyondur' diyenlerin 'Gezi iyi bir işmiş' demelerini üzüntüyle görüyoruz. Ama bu millet Erdoğan'ın ve AK Parti'nin dik duruşunu sevdi. Rüzgara göre yön değiştirmemesini kabul etti.18 yıldan beri de yola devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.



"HDP söylüyor, CHP uyguluyor"



Kongredeki konuşmasında CHP'ye sert sözlerle yüklenen Bülent Turan, CHP'nin Atatürk'ün kurduğu parti olmaktan çok uzak, HDP'nin gölgesinde kalan bir parti haline geldiğini dile getirerek, "Mart sonunda CHP'nin kongresi var. Kılıçdaroğlu'nun yaşı 71, Demirtaş'ın yaşı 46. Madem bu kadar ittifaktan keyif alıyorlar, madem artık gizli değil açık ittifak yapmak istiyorlar, madem artık milliyetçi oyunların ihtiyacını bile duymuyorlar, o zaman kongrede Demirtaş'ı eş genel başkan seçin de herkes her şeyi görsün. Şu an gelinen noktada HDP söylüyor, CHP uyguluyor. HDP ayar veriyor, o ayara göre hareket etmeye başlıyorlar. Yıllarca bize 'Tek adam' dediler. 'Diktatör' dediler. 'İnsaf' dedik, 'Yapmayın' dedik. '15 yılda 10 seçim yaptık' dedik. Bakın, geçen hafta CHP bir karar aldı. 'CNN Türk'e çıkmayacağız' dediler. Çıkmayabilirsin. Ama ne dedi? 'Reklam vermeyin' dedi. 'Twitter'dan engelleyin, Facebook'tan yok edin' dediler. Tam bir tek parti hatırası. Yetmedi, yönetici olmayan sadece CHP üyesi olan 3 kişi bu kanalda programa çıktığı için partiden ihraç edildi. Kim tek adam? Kim diktatör? Hiç şimdiye kadar bizde bir televizyona çıktı diye bir adama ceza verdiğimizi duydunuz mu? Aklımıza bile gelmez. Ama genlerinde tek adam olduğu için, genlerinde tek parti anlayışı olduğu için televizyona çıkan partiliyi ihraç edecek kadar demokrasiden uzak hareket ediyorlar. Biz şikayetçi değiliz. Allah bu milletin başından Tayyip Erdoğan'ı, muhalefetin başından da Kemal Kılıçdaroğlu'nu eksik etmesin" dedi. - ÇANAKKALE