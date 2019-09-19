Bülent Turan'dan 'Gaziler Günü' mesajı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Gaziler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.



Bülent Turan, "Şehitlik ve gazilik, insanın ulaşabileceği en üstün makamlardandır" diyerek başladığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Bizler, bu cennet vatanda huzurla yaşayabiliyorsak bunu şehitlerimize ve şehit olmayı göze alan gazilerimize borçluyuz. Şehit yakınları ve gazilerimiz bu ülkenin en mahrem, en ulvi yerinde durmaktadır. Onlar vakarları ve sabırlarıyla tüm dünyaya vatan sevgisini, fedakarlığı öğrettiler. Şehit yakınlarımıza ve gazilerimize olan minnet borcumuz asla ödenemez. Ancak canları pahasına savundukları bu vatanı daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyarak, teröre karşı kararlılıkla mücadele ederek bir nebze de olsa vefamızı göstermiş oluruz. Bu duygularla, Mustafa Kemal Atatürk'e 'Mareşal' ve 'Gazi' unvanlarının verilişinin 98. yıl dönümünü ve Gaziler Günü'nü en kalbi duygularımızla kutluyor; bu toprakları bizlere vatan kılan kahramanlarımıza, Çanakkaleli gazilerimize, tüm gazilerimize ve şehit yakınlarına minnet ve şükranlarımı sunuyoruz." - ÇANAKKALE