Bülent Turan'dan HDP'nin sokağa çıkma çağrısına sert tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, üç belediyeye kayyım atanmasının ardından HDP'nin sokağa çıkma çağrısını eleştirerek, "Bu millet kimin terör yuvalarına göz kırpanların yanında olduğunu iyi görüyor. Teröre ilişkin her türlü eylemimizde, teröre ilişkin her türlü adımlarında 'dur' demekte bizim görevimiz. " dedi.



AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bazı toplantı ve açılışlar için Çanakkale'nin Yenice ilçesini ziyaret etti. Çal köyünde İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan halı saha açılışında konuşan Turan, 3 belediyeye atanan kayyımlarla alakalı CHP'nin tutumunu eleştirdi. Turan, üç belediyeye kayyım atanmasının ardından HDP'nin sokağa çıkma çağrısı yapmasına da sert bir dille cevap verdi. Turan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Biz bölgemizin sağlığı, eğitimi huzuru için, diğer alanları, yolları dedikçe bazıları ülkemizin güvenliği ile ilgili terörle ilgili maalesef bizi üzen bir gündem yaratmaya çalışıyorlar. Birkaç gün önce üç büyük ilimizde terörle iktisadı olduğundan dolayı başkanlara devlet kayyım atadı. Ben avukatım merak ettim dedim ki 'Nasıl olmuş? Neden olmuş?' Baktık ki öne çıkan birkaç gerekçe var. Şehit yakınlarına mobbing uygulayarak işten çıkartmışlar, yetmemiş teröristlerin yakınlarını ailelerini belediyeye almışlar. Yetmemiş Türk bayrağını belediyenin her tarafından internet sitesinden, kimlik kartından çıkartmışlar. Yetmemiş başkan diye iddia edilen kişinin teröristlerin cenaze törenine katılması çok daha fazla belediyeye gelmesinden. Yetmemiş anayasa aykırı milletin egemenliğini peşkeş çekercesine kendi seçildiği halde eş başkanlık müessesesi kurmuş, milletin seçtiğini değil eş başkan dediği kandilin atadığı adama yetki vermiş, devlet bunu görmeyecek mi? Burası değneksiz köy mü? Tabi ki adım atılacak hem idari hem yargı bu konuda adımlar atıldı" şeklinde konuştu.



"Malum il başkanına sesleniyorum"



Kayyımların atanması sonrası çok farklı yerlerden sesler çıkmaya başladığını dile getiren Bülent Turan, "Şimdi Çanakkale'de her lafımıza cevap vermeye çalışan malum il başkanına sesleniyorum; sen bana laf yetiştireceğine dün HDP'liler, 'sokağa çıkın' çağrısı yaptılar ve maalesef bir minibüsü durdurdular, yolcuları indirip ateşe verdiler. Biz bu ülkede 6-8 Ekim sokağa çıkma çağrısını çok büyük bedellerle ödedik. Yasin Börüler olmak üzere 50 tane insanımız rahmetli oldu. Bir sorumlu insan bir siyasal yapı insanları sokağa çağırır mı? Bize laf yetiştiren adam malum il başkanı neden kendi yandaşına kendi ortağına kendi ittifakında ki partisine sokağa çıkmak ayıptır, yanlıştır demokrasiye bu yakışmaz demiyor? Neden bize laf yetiştiren her şeye cevap veren adam, işi gücü yokmuş gibi bizimle uğraşan adam Diyarbakır'da orada burada kendi ortaklarının yaptığı çağrılara demokrasiye aykırı olduğunu insanların hayatlarını riske ettiğini, ülkemizin kalkınmasına, sağlığına, eğitimine, ulaşımına her alanındaki iddiasına engel olduğunu ifade etmiyor? Onlara kayyım atandığında ilk ses verenlerin bugünde onların sokağa çıkın demesinden sonrada ilk yaptığınız yanlıştır demesini bekleriz. Bu hakkımız var bizim. Ama bu millet kimin ne yaptığını iyi görüyor. Bu millet kimin yanında kimin terör yuvalarına göz kırpanların yanında olduğunu iyi görüyor. O yüzden diyorum ki önümüzdeki dönem dört yıl seçim yok herkes aynaya baksın. Bırakın kavgayı, gerginliği, bırakın yanlış işleri, herkes hukuk içerisinde hizmet etmeye kendi siyasal görüşü içerisinde üretmeye devam etsin. Ama teröre ilişkin her türlü eylemimizde, teröre ilişkin her türlü adımlarında dur demekte bizim görevimiz. Hep birlikte çalışmaya devam edip bu millet için görevimizi yapacağız." - ÇANAKKALE