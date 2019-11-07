Son Dakika Haberleri: Bülent Turan'dan Mevlid kandili mesajı
Son Dakika Güncel Bülent Turan'dan Mevlid kandili mesajı

Bülent Turan'dan Mevlid kandili mesajı

7 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Mevlid kandili münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Bülent Turan'dan Mevlid kandili mesajı, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Mevlid kandili münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.


Turan, "Mevlid kandili, alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed'in merhametini, adaletini ve eşsiz güzel ahlakını tekrar idrak ettiğimiz, gündüzüyle, gecesiyle fazileti bol olan özel bir gündür. Mevlid kandili, sadece Müslümanlar için değil, bütün kainat ve insanlık alemine bir hidayet tarihi açan önemli bir gündür. Aile hayatımızda, iş hayatımızda, ticaretimizde ve hayatımızın her anında Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselamı kendimize rehber kılmamız daha ölçülü bir hayatın kapılarını açacaktır. Çanakkaleli hemşehrilerimiz başta olmak üzere, milletimizin ve İslam aleminin Mevlid kandilini tebrik ediyor; bu mübarek gecede yapılacak ibadetlerin ve duaların Hak katında makbul olmasını niyaz ediyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Bülent Turan, Hz.Muhammed, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Turan'dan Bülent Arınç'a: Ben olsam istifa ederdim
AK Partili Çelik'ten otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları hakkında açıklama AK Partili vekil Durgut: Araçta çocuk varken sigara içmek, çocuk haklarının korkunç bir ihlali Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'nın son fotoğrafı tepkilere neden oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 00:11:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bülent Turan'dan Mevlid kandili mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]