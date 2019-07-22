Bülent Turan'dan Ülgür Gökhan'a ziyaret

AK Parti Grup Başkanvekili Av. Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek ve Çanakkale Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Esra Yüksel ile birlikte Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ı makamında ziyaret etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Av. Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek ve Çanakkale Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Esra Yüksel ile birlikte Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ı makamında ziyaret etti.



AK Parti Grup Başkanvekili Av. Bülent Turan ziyaret ile ilgili bir açıklama yaparak, "Önümüzde 4-5 yıl gibi uzun bir seçimsiz dönem var. Hem yerel iktidar bu konuda seçimini bitirdi hem genel iktidar seçimini bitirdi. Önümüzde çok temiz bir dönem var, hizmet dönemi var tabiri caizse. Bu dönemde polemiklerden uzak, siyasi kavgadan uzak, ülkenin temel meselelerini iyi değerlendiren bir zamanı kullanalım istiyoruz. Bugün Çanakkale'mizin Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ı, Merkez İlçe Başkanımızla, Belediye Meclisi Grup Başkanvekilimizle ziyaret etmek istedik. Ülkemizin gündeminin yoğunluğuna bağlı olarak mecliste son dönemde özellikle hepimizi ilgilendiren önemli kanunlar hayata geçti. Muhalefetiyle, iktidarıyla çok büyük bir mesai harcandı. Perşembe gece geç saatte meclisi kapattık. 1 Ekim'e kadar olağanüstü bir durum olmazsa meclisimiz iç tüzük gereği kapalı. Fakat bizim için, vekiller için tatil değil, bu dönem meclis dışındaki faaliyetler için bir imkandır. Biz meclisi kapar kapamaz, perşembe gecesi bitti, cuma günü odamızı toparladık ve cuma akşam itibariyle ben şehrimize geldim. Bu tatil dönemini milletimizle geçirelim, dertlerini dinleyelim, çalışmalarımızı paylaşalım istedik" şeklinde konuştu.



"Uzatılan eli hiçbir zaman havada bırakmayız demiştik"



AK Parti Grup Başkanvekili Av. Bülent Turan ilk mesai gününde Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ı ziyaret ettiklerini belirterek, "Hem Çanakkale'mizin sorunlarını konuşalım hem sayın başkan bundan birkaç hafta önce Ankara'da bizi ziyaret etmişlerdi bir iade-i ziyaretimiz olsun istedik. Daha önce biz uzatılan eli hiçbir zaman havada bırakmayız demiştik. Aynı şeyi söylüyorum. Başkanımız geldikten sonra biz kendilerine ziyaret etmeyi bir görev bildik. Tabii ki önümüzde 4-5 yıl gibi uzun bir seçimsiz dönem var. Hem yerel iktidar bu konuda seçimini bitirdi, hem genel iktidar seçimini bitirdi. Önümüzde çok temiz bir dönem var, hizmet dönemi var tabiri caizse. Bu dönemde polemiklerden uzak, siyasi kavgadan uzak, ülkenin temel meselelerini iyi değerlendiren bir zamanı kullanalım istiyoruz. Tüm kurumlarıyla, bunun belediyesi valisi, müdürü, teşkilatları, siyasetçileri hepsi beraber söylemek istiyorum. Daha iyi uyum içerisinde, daha iyi iletişim içerisinde birbirini anlayan, dinleyen sorunları değilde çözümleri öne çıkaran bir anlayışla beraber bu 5 yılı geçirmek istiyoruz. Biz 5 yıl Ankara'da milletvekiliyiz. Ben Grup Başkanvekiliyim. Sayın Başkan da burada 5 yıl Belediye Başkanı. Dolayısıyla Merkez İlçemizin dertleri başta olma üzere tüm ilçelerimizin dertlerini, sorunlarını masaya yatırmak hepimizin görevi" dedi.



Ziyaretten dolayı büyük keyif aldığını dile getiren Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ise, "Bize, Çanakkale'ye yakışan da budur. Biz, hepimiz burada Çanakkale halkının temsilcisiyiz. Seçimle geldik, halkın oylarıyla geldik. Dolayısıyla burada bize oy verenler olduğu gibi başka adaylara da oy verenler var. Ama bu artık seçildikten sonra hepimiz, toplumun tamamına hizmet etmekle görevliyiz. Biz partili-partisiz ayrımı yapacak durumda değiliz" diye konuştu. - ÇANAKKALE

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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