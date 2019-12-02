Bülent Turan, Gazievi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ile birlikte yapımı tamamlanan Gazievi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.



4 bin 500 bin metrekare inşaat alanına sahip olan ve toplam 16 milyon liraya mal olan Gazievi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyareti sonrası bir konuşma yapan Bülent Turan, "72 milletten insanın çarpışmalarına tanık olmuş çok ender bir yer Çanakkale. Cumhuriyet'in ön sözü, tarihin dönüm noktası aziz bir şehir. Geçen yıl temelini attığımız 4 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip Gazievi ve Rehabilitasyon Merkezi'mizin çalışmaları tamamlanmak üzere. Önümüzdeki aylarda açılışını hemşehrilerimizle beraber yapacağız. Toplam maliyeti 16 milyon lira olan eşsiz proje, 4'ü deniz manzaralı süit şekilde tasarlanmış 40 oda kapasiteli bir yerleşkeden oluşuyor. Terasında 125 metre kare harika bir restoranı olacak. Gazilerimizi Çanakkale'mizde misafir etmek istiyoruz. Çanakkale'mize de gazilerimize de hayırlı olsun inşallah" dedi. - ÇANAKKALE