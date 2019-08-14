Bülent Turan, genç sporculara forma hediye etti

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, genç sporculara bayram sebebiyle forma hediye etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, genç sporculara bayram sebebiyle forma hediye etti.



Çanakkale İl Özel İdaresi tarafında Lapseki'ye bağlı Şevketiye köyünde yapılan halı sahayı gezen Turan, burada top oynayan gençlere forma hediye etti. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "İl genelinde ilçelerimizin büyük köylerinin bir çoğuna halı saha yaptık. Şevketiye köyü de bunlardan biri. Şevketiye köyü, sahil köylerimizden bir tanesi. Yaz aylarından tatilini geçirmek birçok vatandaşımız geliyor, gençler futbol oynayarak tanışıp kaynaşıyor. Arkadaşlıklar kuruyorlar. Bunun yanında yakın köylerden gelen gençler birbirleriyle maç yaparak bağlar kuruyor, boş zamanlarını kahvehanelerde oturup geçirmek yerine spor yapıyorlar. Bu da bizi oldukça mutlu ediyor" dedi. - ÇANAKKALE

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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