Bülent Turan halk pazarında hemşehrileriyle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bülent Turan halk pazarında hemşehrileriyle buluştu - Son Dakika

Bülent Turan halk pazarında hemşehrileriyle buluştu

7 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, Lapseki ilçesinde kurulan halk pazarında hemşehrileriyle buluştu.

Bülent Turan halk pazarında hemşehrileriyle buluştu, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, Lapseki ilçesinde kurulan halk pazarında hemşehrileriyle buluştu.


Bülent Turan, beraberinde yeni göreve atanan AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Namık Ergin, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve il genel meclis üyeleri ile birlikte esnafları ziyaret etti. Vatandaşlarla ayak üstü sohbet ederek dertlerini dinleyen Turan, kahvehanedeki vatandaşlarla da selamlaştıktan sonra programını sonlandırdı. - ÇANAKKALE

Bülent Turan, Çanakkale, AK Parti, Lapseki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:23 Kaynak: İHA
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