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BÜLENT TURAN: İSTANBULLU KAR ALTINDAYKEN BALIKÇIDA BÜYÜKELÇİ İLE NE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ AÇIKLAMAK ZORUNDA - Son Dakika

BÜLENT TURAN: İSTANBULLU KAR ALTINDAYKEN BALIKÇIDA BÜYÜKELÇİ İLE NE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ AÇIKLAMAK ZORUNDA

26.01.2022 21:30

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, "Dünya şehri diye bir İstanbul'umuz var. Megakent oldu, megaköy. Yazık değil mi? 3 gün önce 'afet var' uyarısı yapıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, "Dünya şehri diye bir İstanbul'umuz var. Megakent oldu, megaköy. Yazık değil mi? 3 gün önce 'afet var' uyarısı yapıldı. Buna rağmen Sayın Başkan'ı balıkçıda gördük. Bakınız, kimin ne yediğiyle işimiz yok. Ama İstanbullu kar altındayken, bir balıkçıda ve İngiliz Büyükelçisi ile 3 saat ne görüştüğünü o başkan kamuoyuna açıklamak zorunda" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere Çanakkale'nin Çan ilçesine geldi. Burada bir iş yerinin açılışına katılan Turan, konuşmasında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, kar yağışı sırasında bir balıkçıda yemek yerken çekilen görüntülerine değinerek, "Dünya şehri diye bir İstanbul'umuz var. Haberlerde izlediniz. Megakent oldu, megaköy. Yazık değil mi? 3 gün önce 'afet var' uyarısı yapıldı. Buna rağmen Sayın Başkan'ı balıkçıda gördük. 'Karda tuz, rakıda buz.' Böyle hayat mı olur? Dert varsa, bu derdi beraber yaşayacağız. Bakınız, kimin ne yediğiyle işimiz yok. Ama İstanbullu kar altındayken, bir balıkçıda ve İngiliz Büyükelçisi ile 3 saat ne görüştüğünü o başkan kamuoyuna açıklamak zorunda. Her zaman balık ye ama o şartlarda İngiliz Büyükelçisi ile 3 saat o toplantının ne olduğunu açıklamak zorundasın. Kaldı ki ikili görüşme, kaldı ki insan balık yediğini gizler mi? 'Yemedim' dedi. Sonra görüntüler çıktı. '1 saat' dedi, 3 saat çıktı" dedi.

'MİLLETE RAĞMEN DEĞİL, MİLLETLE BERABER'

"Belediye ajans işi değil, gönül işidir. Halkla beraber yürürseniz, kıymetli olursunuz" diye konuşan Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Derdimiz siyaset yapmak değil ama tüm siyasilerimize bir uyarıda bulunmak istiyorum. Milletimize rağmen iş olmaz, milletle beraber iş olur. Halkla beraber dertleri paylaşarak toparlanmaya çalışılır. Bu memlekette 85 milyon insan beraber yaşayacağız. Farklı düşünebiliriz. Partilerimiz farklı olabilir. Dinlerimiz, mezheplerimiz farklı olabilir. Ama 85 milyon bu ülkenin kalkınması için omuz omuza yol yürüyeceğiz. Yeri geliyor, Turkovac yok diye açıklama yapılıyor. Bir başkası Yunanistan'da da manşet oluyor. Bunları kabul etmiyoruz. Muhalefet demek, savaşmak demek değildir. Küfretme hakkı değildir, hakaret hakkı değildir. Muhalefet, ülke daha iyi olsun diye yarışma yapmak demektir, daha iyisini söylemektir. Sen yapamadın, ben yapayım demektir. Ama küfürlere sahip çıkan, Turkovac gibi dünyada çok az ülkenin yaptığı aşı çalışmasını yokmuş diye dünyaya söyleyen bir anlayışın hiç kimseye faydası yoktur. Ne olursa olsun Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz. Türkiye'mizi pandemiye ve dünyadaki krize rağmen büyütmeye devam edeceğiz. Biz artık zincirlerini kıran bir Türkiye'de yaşıyoruz. Biz artık büyüyen bir Türkiye'de yaşıyoruz. Güçlü, büyük Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, açılışın ardından AK Parti Çan ilçe Başkanlığı binasında parti teşkilatıyla bir araya geldi.

BÜLENT TURAN: İSTANBULLU KAR ALTINDAYKEN BALIKÇIDA BÜYÜKELÇİ İLE NE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ AÇIKLAMAK ZORUNDA
BÜLENT TURAN: İSTANBULLU KAR ALTINDAYKEN BALIKÇIDA BÜYÜKELÇİ İLE NE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ AÇIKLAMAK ZORUNDA
BÜLENT TURAN: İSTANBULLU KAR ALTINDAYKEN BALIKÇIDA BÜYÜKELÇİ İLE NE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ AÇIKLAMAK ZORUNDA

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Ekrem İmamoğlu, Bülent Turan, AK Parti, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BÜLENT TURAN: İSTANBULLU KAR ALTINDAYKEN BALIKÇIDA BÜYÜKELÇİ İLE NE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ AÇIKLAMAK ZORUNDA - Son Dakika


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SON DAKİKA: BÜLENT TURAN: İSTANBULLU KAR ALTINDAYKEN BALIKÇIDA BÜYÜKELÇİ İLE NE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ AÇIKLAMAK ZORUNDA - Son Dakika
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