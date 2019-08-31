Bülent Turan köy ziyaretlerinde

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Milletvekili Jülide İskanderoğlu, Çanakkale il genel meclis üyeleri ve teşkilat mensupları ile birlikte Çanakkale'nin Akçapınar köyünü ziyaret etti.



Köy kahvesinde vatandaşlar ile çay içerek sohbet eden Grup Başkanvekili Bülent Turan, ziyarette yaptığı açıklamada, "Belki sizler de takip ediyorsunuzdur, meclis kapandıktan sonra Çanakkale'mize gelerek ilçe, belde ve köylerimizi geziyor, programlar yapıyoruz. Görüşmelerimizde Akçapınar köy muhtarı bizi davet etti, biz de fırsat bulup geldik. Buradaki meseleleri biliyorum, köy muhtarımız ile görüştüm. Halkımıza destek olmak, köylerimize omuz vermek en büyük şeref bizim için. 17 yıldan beri bu halk bizi başında taşıyor tabiri caiz ise. Biz de bu halka layık olabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. 650 köyümüz var, kolay değil. İmkan buldukça hepsine gitmeye çalışıyoruz. Seçimden seçime bu işleri yapmıyoruz. Muhtarımız şahit, her zaman görüşüyoruz" dedi. - ÇANAKKALE