Son Dakika Haberleri: Bülent Uygun 11 yıl sonra Fenerbahçe'yi yendi
Son Dakika Spor Bülent Uygun 11 yıl sonra Fenerbahçe'yi yendi

Bülent Uygun 11 yıl sonra Fenerbahçe'yi yendi

7 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in son sırasında bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor ile geçen hafta anlaşmaya varan ve ilk maçında yıllarca formasını giydiği Fenerbahçe'ye karşı mücadele eden Bülent Uygun, 11 yıl sonra kazandı.

Bülent Uygun 11 yıl sonra Fenerbahçe'yi yendi, System.String[]

Spor Toto Süper Lig'in son sırasında bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor ile geçen hafta anlaşmaya varan ve ilk maçında yıllarca formasını giydiği Fenerbahçe'ye karşı mücadele eden Bülent Uygun, 11 yıl sonra kazandı.


Teknik Direktör olarak Fenerbahçe'ye karşı Sivasspor, Eskişehirspor, Elazığspor, Gaziantepspor ve Kayserispor takımlarıyla rakip olan Bülent Uygun, ikinci kez galibiyet yaşadı. Fenerbahçe'ye karşı 12 kez Süper Lig, 3 kez de Türkiye Kupası'nda rakip olan Bülent Uygun, ilk galibiyetini 26 Eylül 2008 tarihinde 2-1'lik sonuçla elde etmişti.


Bülent Uygun, ikinci galibiyetini Kayserispor ile çıktığı ilk maçında aldı. Bülent Uygun, Fenerbahçe'ye karşı 3 kez Süper Lig'de 1 kez de Türkiye Kupası'nda beraberlik almıştı. Bülent Uygun'un teknik direktör olarak Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçlar ve neticeleri şöyle:


Süper Lig


2019/2020 Kayserispor-Fenerbahçe 1-0


2016/2017 Gaziantep-Fenerbahçe 1-1


2013/2014 Fenerbahçe-Gaziantep 3-1


2012/2013 Elazığspor-Fenerbahçe 1-1


2010/2011 Eskişehir-Fenerbahçe 1-3


2010/2011 Fenerbahçe-Eskişehir 4-2


2009/2010 Fenerbahçe-Sivasspor 3-0


2008/2009 Fenerbahçe-Sivasspor 4-2


2008/2009 Sivasspor-Fenerbahçe 2-1


2007/2008 Sivasspor-Fenerbahçe 1-4


2007/2008 Fenerbahçe-Sivasspor 1-0


2006/2007 Fenerbahçe-Sivasspor 2-2


Türkiye Kupası


2008/2009 Sivasspor-Fenerbahçe 0-0


2008/2009 Fenerbahçe-Sivasspor 3-1


2006/2007 Sivasspor-Fenerbahçe 0-4

Bülent Uygun, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:53 
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