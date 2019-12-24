Bülent Uygun: 2'nci yarıda iç sahadaki bütün maçları kazanmalıyız - Son Dakika
Son Dakika Spor Bülent Uygun: 2'nci yarıda iç sahadaki bütün maçları kazanmalıyız - Son Dakika Spor

Bülent Uygun: 2'nci yarıda iç sahadaki bütün maçları kazanmalıyız

6 saat önce

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, ligde kalmak için sezonun 2'nci yarısında oynanacak tüm iç saha maçlarını kazanmak zorunda olduklarını söyledi.

Bülent Uygun: 2'nci yarıda iç sahadaki bütün maçları kazanmalıyız, System.String[]

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, ligde kalmak için sezonun 2'nci yarısında oynanacak tüm iç saha maçlarını kazanmak zorunda olduklarını söyledi.

Ligin 16'ncı haftasında kendi seyircisi önünde Medipol Başakşehir'e 4-1 mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor, bir günlük aranın ardından sezonun ilk yarısının son haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı. Antrenmana son maçta sakatlanan Artem Kravets, Ziya Alkurt, Hasan Hüseyin Acar'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Nurettin Korkmaz, Bernard Mensah, Pedro Henrique, Levent Gülen ve Alpay Çelebi katılmadı. Kaleci Silviu Lung ise belinden sakatlık yaşayarak antrenmanı yarıda bıraktı. Antrenmanın ilk kısmında ısınma hareketleri yapan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra dar alanda paslaşma ve çift kale yarı saha maç yaptı.

"TEPKİ GÖSTERMEKTE HAKLI"

Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Bülent Uygun, yaşanan olumsuzluklardan dolayı kadro sıkıntılarının bulunduğunu söyleyerek, "Alt yapımızdaki gençlerle takviye yaptık. Kayserispor camiası da taraftarı da tepki göstermekte haklıdır. Onlar da sezon başından beri yaşananların tepkisini veriyor. Yönetimimiz devre arasında gerekli planlamayı, gerekli takviyeleri yapacaklardır. Sportif direktörümüz Bülent Bölükbaşı da bu konuda hem maç izliyor, hem izletiyor. Yakın süreç içinde bütün bu yaşanan sıkıntıları gidererek Kayserisporumuzun hak ettiği gücüne kavuşacağını tahmin ediyorum" dedi.

"KAMPIMIZ 2 OCAK'TA BAŞLAYACAK"

Devre arasında yapacakları kampın 2 Ocak tarihinde Antalya'da başlayacağını söyleyen Uygun, şöyle konuştu:

"13 Ocak'a kadar orada transfer edebildiğimiz kadar futbolcu ile kamp yapmayı düşünüyorum. Daha sonra Türkiye Kupası için Kayseri'ye geleceğiz. Ligde kalmak için içeride oynayacağımız bütün maçları kazanmak zorundayız. Rakiplerimizle evimizde oynayacağız. Şampiyonluk mücadelesi verenlerle deplasmanda oynayacağız. İçeride hiç kaybetmeden yolumuza devam etmemiz gerekiyor ki Kayserisporumuzu ligde bırakalım."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bülent Uygun'un konuşması

Antrenman görüntüsü

Genel detay


- Kayseri
İstikbal Mobilya, Bülent Uygun, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:25 Kaynak: DHA
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