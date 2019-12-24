Bülent Uygun: 2'nci yarıda iç sahadaki bütün maçları kazanmalıyız

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, ligde kalmak için sezonun 2'nci yarısında oynanacak tüm iç saha maçlarını kazanmak zorunda olduklarını söyledi.

"TEPKİ GÖSTERMEKTE HAKLI"

Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Bülent Uygun, yaşanan olumsuzluklardan dolayı kadro sıkıntılarının bulunduğunu söyleyerek, "Alt yapımızdaki gençlerle takviye yaptık. Kayserispor camiası da taraftarı da tepki göstermekte haklıdır. Onlar da sezon başından beri yaşananların tepkisini veriyor. Yönetimimiz devre arasında gerekli planlamayı, gerekli takviyeleri yapacaklardır. Sportif direktörümüz Bülent Bölükbaşı da bu konuda hem maç izliyor, hem izletiyor. Yakın süreç içinde bütün bu yaşanan sıkıntıları gidererek Kayserisporumuzun hak ettiği gücüne kavuşacağını tahmin ediyorum" dedi.

"KAMPIMIZ 2 OCAK'TA BAŞLAYACAK"

Devre arasında yapacakları kampın 2 Ocak tarihinde Antalya 'da başlayacağını söyleyen Uygun, şöyle konuştu:

"13 Ocak'a kadar orada transfer edebildiğimiz kadar futbolcu ile kamp yapmayı düşünüyorum. Daha sonra Türkiye Kupası için Kayseri'ye geleceğiz. Ligde kalmak için içeride oynayacağımız bütün maçları kazanmak zorundayız. Rakiplerimizle evimizde oynayacağız. Şampiyonluk mücadelesi verenlerle deplasmanda oynayacağız. İçeride hiç kaybetmeden yolumuza devam etmemiz gerekiyor ki Kayserisporumuzu ligde bırakalım."

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Bülent Uygun'un konuşması

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