Son dakika haber: Bülent Uygun: "Aldığımız 3 puan çok önemli"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Antalyaspor maçının ardından ligin alt sıralarının ateş çemberine döndüğü ortamda aldıkları 3 puanın çok değerli olduklarını kaydetti.

Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı FT Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uygun, çok önemli takıma karşı 3 gol atarak galip gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Hafta içi antrenmanlarda çalıştıkları pozisyonları sahaya uyguladıklarını dile getiren Uygun, "Futbolcu kardeşlerimizi tek tek tebrik ediyorum. Önümüzde zorlu maçlar başlıyor. Konyaspor, ardından Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarımız var. Ligin alt sıralarının bir nevi ateş çemberi olduğu ortamda aldığımız 3 puan çok önemli. Önümüzdeki maçları da kazanıp ligde üst sıralara tırmanmalıyız. Ligdeki yerimizi perçinlememiz gerekiyor. Bunu yapalım ki gelecek sezonun planlamasına başlayabilelim" diye konuştu.

(İsa Akar/İHA)