Bülent Uygun: "Altyapıdan 12, profesyonel takımdan da 4 oyuncumla idmanımı yapıyorum" - Son Dakika
Son Dakika Spor Bülent Uygun: 'Altyapıdan 12, profesyonel takımdan da 4 oyuncumla idmanımı yapıyorum' - Son Dakika Spor

Bülent Uygun: "Altyapıdan 12, profesyonel takımdan da 4 oyuncumla idmanımı yapıyorum"

6 saat önce

Kayserispor'un kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenman sırasında basın mensuplarına açıklamada bulunan teknik direktör Bülent Uygun, Çaykur Rizespor maçında aldıkları galibiyetin herkese umut olduğunu belirtti.

Bülent Uygun:

Kayserispor'un kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenman sırasında basın mensuplarına açıklamada bulunan teknik direktör Bülent Uygun, Çaykur Rizespor maçında aldıkları galibiyetin herkese umut olduğunu belirtti.


Maçta oyuncularının büyük mücadele örneği gösterdiğini dile getiren Uygun, "Sude kızımızın yaktığı kurtuluş meşalesinin ardından aldığımız galibiyet, bizim için çok önemliydi. Hem sezon başından bu yana bir galibiyet alabilmiş hem de çok sayıda önemli oyuncusuyla yollarını ayırmış bir takımın böyle bir galibiyeti hem şehrimizi bütünleştirdi hem de takımda kalanların öz güvenini sağlamlaştırdı. Bu galibiyet hem şehrimize hem takımımıza güzel bir hava kattı hem de herkese bir umut oldu." diye konuştu.


Gaziantep FK maçına da birçok eksikle çıkacaklarının altını çizen Uygun, şunları kaydetti:


"Pedro Henrique 4 hafta antrenmanlara bile çıkamayacak. Pedro bizim için önemli bir futbolcuydu. Umut ve Şamil şu an antrenmanda yok. Ne olduğunu açıkçası ben de bilmiyorum. Altyapıdan 12, profesyonel takımdan da 4 oyuncumla idmanımı yapıyorum. Gaziantep takımı yeni kurulduğu için hem ekonomik hem de yönetimsel anlamda rahat. Onlar da kazanmak isteyecek. Biz hem iyi futbol oynayıp hem de futbol adına bütün güzellikleri sahada sergileyip kazanmayı ve ikinci yarıya umutlu girmeyi planlıyoruz."


- Antrenman


İstikbal Mobilya Kayserispor, 15 Aralık Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını başladı.


Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, sahada kurulan istasyonlarda koordinasyon çalışması yaptı.


İdman, pas çalışmayla sona erdi.


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Çaykur Rizespor, Bülent Uygun, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:34 
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