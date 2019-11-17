Son Dakika Haberleri: Bülent Uygun Ampute maçını izledi
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Bülent Uygun Ampute maçını izledi

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor teknik direktörü Bülent Uygun, Ampute Ligi maçı izledi.

Bülent Uygun Ampute maçını izledi, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor teknik direktörü Bülent Uygun, Ampute Ligi maçı izledi.


Süper Lig'e verilen milli arada hafta sonunu izinli geçiren İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun, Kayseri Argıncık Stadı'nda Ampute Ligi maçı izledi.


Ampute Milli takımı teknik direktörü Osman Çakmak, Kayseri ASKF Yönetim Kurulu Üyesi Şevki Dursun ile birlikte Argıncık Stadı'na giden teknik direktör Bülent Uygun, Anadolu Erciyes Engellilerspor-Şanlıurfa Engellilerspor maçını ve Melikgazi Belediyesi Engellilerspor-Malatya Engellilerspor maçını izledi. - KAYSERİ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 04:36 Kaynak: İHA
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