SPOR Bülent Uygun, Ampute Milli Takımı'nı ziyaret etti - Son Dakika

SPOR Bülent Uygun, Ampute Milli Takımı'nı ziyaret etti

25.03.2021 13:44

SPOR Bülent Uygun, Ampute Milli Takımı'nı ziyaret ettiNamık Kemal KILINÇSERİK (Antalya), (DHA)- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Antalya'nın Serik ilçesine kamp yapan Ampute Milli Takımı'nı ziyaret etti.

SPOR Bülent Uygun, Ampute Milli Takımı'nı ziyaret etti

Namık Kemal KILINÇSERİK (Antalya), (DHA)- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Antalya'nın Serik ilçesine kamp yapan Ampute Milli Takımı'nı ziyaret etti. Uygun, ampute futbolcularla asker selamı verdi.

Polonya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'de kampa giren Ampute Milli Takımı çalışmalarını sürdürdü. Milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada kamp için Serik'e gelen Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun ve ekibi, ampute milli takımının bugünkü çalışmalarını ziyaret ederek, teknik heyet ve futbolculara moral verdi.

UYGUN ONLAR TÜRK MİLLETİNİN KAHRAMANLARI

Bülent Uygun, Onlar tabii ki Türk milletinin kahramanları. Sevgili Osman Çakmak hocam antrenörlük hayat hikayesine bizimle beraber başladı. Bizden önceki vatanı uğruna bir bacağını feda etti. Bu vatanın bölünmez bütünlüğünü savunan bir kahramandır. Sonrasında bütün engelleri ortadan kaldırmak adına esaretini yıkarak cesaretiyle bugün bize Avrupa şampiyonluğunu ve onunla beraber dünya ikinciliğini kazandırmış bir kaptanımızdır. Onunla ne kadar gurur duysak azdır. Şimdi kendisi Ampute Milli Takımı'nın hocasıdır. Onun gelişmesinde her türlü desteğe hazırım. İnanıyorum ki teknik direktör olarak tüm engellilerin esaretini kırarak cesaretiyle kendisi teknik direktörü olduğu milli takımın dünya şampiyonluğunu Türkiye'ye armağan ederek, tüm dünyadaki engelsiz bir hayatı ne kadar engel olursa olsun nasıl başarı elde edebileceğini gösterecektir. Allah onların yar ve yardımcıları olsun dedi.

Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak da Ben Şırnak Besta'da vatani görevimi yaparken, biz dağda mücadele ederken bizleri unutmayıp asker selamı veren kahraman hocama, o zaman oyuncuyken milli takımda ve Fenerbahçe'de oynuyordu. Trabzonspor'a gitti. O zaman bizleri çok mutlu ediyordu. Biz Bülent Hocamla sürekli istişare halindeydik. Antrenör olmak için karar verdiğimde eğitimimi Bülent Hocamdan almam bana çok büyük artı katacaktı. Ampute futbolda söylemiş olduğum bir cümle vardı. 2012 yılında şu cümleyi kullanmıştım. 'Gün gelecek ampute futbol bizden sorulacak' diye. Hocamızın manevi amcası olan Federasyon Başkanımız Arif Ümit Uztürk aynı zamanda Dünya Federasyon Başkanı oldu. Biz de Avrupa Şampiyonu ve dünya ikincisi olduk. Artık o yolda ilerliyoruz. Bizim için en önemli olan şey bireysel anlamda yeteneklerimiz vardı. Hocamız sayesinde takım baskısı, kademesi, dengesi, oyun felsefesi, oyun görüşü ile birlikte çok iyi bir takım olduk. Bu konuda hocama çok teşekkür ediyorum. Ben eğitime devam ediyorum. Hocam nasıl kendisini geliştirdi ise bize de her cümlesinde kendinizi geliştirin ve yenileyin diyor diye konuştu.

Bülent Uygun'un ziyaretinde oğlu Emir Haktan Uygun'a, Osman Çakmak ve futbolcular imzaladıkları futbol topunu hediye etti. Bülent Uygun ve ampute futbolcular hep birlikte asker selamı da verdi.

SPOR Bülent Uygun, Ampute Milli Takımı'nı ziyaret etti
SPOR Bülent Uygun, Ampute Milli Takımı'nı ziyaret etti
SPOR Bülent Uygun, Ampute Milli Takımı'nı ziyaret etti
SPOR Bülent Uygun, Ampute Milli Takımı'nı ziyaret etti
SPOR Bülent Uygun, Ampute Milli Takımı'nı ziyaret etti
SPOR Bülent Uygun, Ampute Milli Takımı'nı ziyaret etti
SPOR Bülent Uygun, Ampute Milli Takımı'nı ziyaret etti
SPOR Bülent Uygun, Ampute Milli Takımı'nı ziyaret etti
SPOR Bülent Uygun, Ampute Milli Takımı'nı ziyaret etti

Bülent Uygun, Rizespor, Antalya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Bülent Uygun, Ampute Milli Takımı'nı ziyaret etti - Son Dakika Spor


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