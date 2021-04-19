Bülent Uygun: Bahanelerin arkasına sığınamayız. Biz Rizespor'uz - Son Dakika

Bülent Uygun: Bahanelerin arkasına sığınamayız. Biz Rizespor'uz

19.04.2021 10:21

Bülent Uygun: Bahanelerin arkasına sığınamayız. Biz Rizespor'uzVIDEO YOKArzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/RİZE,(DHA)- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, ligde kalan 7 maçı başarıyla tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, "Biz bahanelerin arkasına sığınamayız.

Bülent Uygun: Bahanelerin arkasına sığınamayız. Biz Rizespor'uz

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Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/RİZE,(DHA)- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, ligde kalan 7 maçı başarıyla tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, "Biz bahanelerin arkasına sığınamayız. Biz Rizespor'uz, elimizden geldiği kadar elimizdeki kadroyla bunu göstermek zorundayız? dedi.

Süper Lig'in 36'ncı haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Çaykur Rizespor, hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman öncesinde mavi-yeşilli ekibin teknik direktörü Bülent Uygun basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Uygun, 'Bütün futbolcu kardeşlerimi öncelikle tebrik ediyorum. İnanılmaz bir geri bildirim aldık onlardan. Bu ne kadar iyi bir futbolcu olduklarını, nasıl karakterli olduklarını ve kendilerine gerek sistemsel olarak gerek taktiksel olarak gerek psikolojik olarak yaptığımız terapilerle birlikte onların bireysel yetenekleri ile bu zorlu süreçten çıkmayı başardık. Şimdi bunun devamında kalan maçlarımızda mutlaka daha iyi bir performans sergileme mecburiyetimiz var' diye konuştu.

'3 GÜNDE BİR MAÇ OYNAYACAĞIZ, ZORLUKLARINI BİLİYORUZ?

Tecrübeli teknik direktör, 'Takımımızda bazı sakatlıklarla birlikte yaşanan süreçler var. Tabii bu süreçleri atlatmaya çalışıyoruz. Kart cezalıları oluyor. Girdiğimiz bu periyotlamada üç günde bir maç oynayacağız. Bunun da zorluklarını fazlasıyla biliyoruz. Ben inanıyorum ki bu süreci de yaşadığımız 6 haftalık güzel geçen süreci de bundan sonra kalan 7 maçta da en güzel şekilde bitirip her maçı maçta hazırlanıp, her maçı o maçta analiz edip, taktiğini o maçta belirleyip ondan sonra onun sistemi ile birlikte inşallah hep başarmaya devam edip büyük Rizespor taraftarının yüzünü güldüren, onları mutlu eden ve onlar için sahada mücadele eden bir takım olarak onların gururu olmaya devam edeceğiz' açıklamasında bulundu.

'KAZANAN TARAF OLMAK İSTİYORUZ'

İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacaklarını belirten Uygun, 'Konya camiası olarak, taraftarıyla yaşadıklarıyla kazandıkları kupayla onun dışında şehrin kendi dinamikleri ile birlikte çok önemli bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Zor bir maç bizi bekliyor. Onlarda birçok hoca değişikliği yaptı. İlhan Palut gibi değerli genç idealist bir hocaları da var. İyi bir kadroya sahipler. Deplasmanda da iyi oynuyorlar. Velhasıl zor bir maçla birlikte biz kendi evimizde kazanmak ve kazandığımız bu sürecin devamlılığını sağlamak adına Allah'ın izniyle inşallah kazanan taraf olmak istiyoruz' dedi.

'DONSAH'A GOL ATTIKTAN SONRA SEVİNMEYİ YASAKLADIK '

Bülent Uygun, 'Hangi futbolcu hazırsa o oynayacak, herkes verilen görevi yerine getirecek. Bugün kimin oynadığı değil o sahada o formayı giyen, o forma ile birlikte, yüreğini, beynindeki oyun zekasını ve ayaklarındaki yeteneklerini sergileyen her futbolcu sahada olacak. Skoda'nın yaşadığı sendromu ortadan kaldırmak için ona antrenman periyotlaması yaptık. Onun dışında Donsah uzun bir zamandan sonra aramıza döndü. Ona gol attıktan sonra sevinmeyi yasakladık ama gol atmaya devam etmesini istedik. Abdullah'ın bir sakatlığı var, Boldrin'in bir sakatlığı var, Sabo son maçta sakatlığından dolayı oyundan çıkmıştı onun da tedavisi devam ediyor ve kart cezalısı olarak da Yasin'in 4 sarı kart almış olması da bir handikap. Bir de takımda 4 futbolcunun da kart sınırında olması tabii ki bunlar handikaplarımız. Ama biz bahanelerin arkasına sığınamayız. Biz Rizespor'uz, elimizden geldiği kadar elimizdeki kadroyla bunu göstermek zorundayız' ifadelerini kullandı.

Bülent Uygun: Bahanelerin arkasına sığınamayız. Biz Rizespor'uz
Bülent Uygun: Bahanelerin arkasına sığınamayız. Biz Rizespor'uz
Bülent Uygun: Bahanelerin arkasına sığınamayız. Biz Rizespor'uz
Bülent Uygun: Bahanelerin arkasına sığınamayız. Biz Rizespor'uz

Bülent Uygun, Rizespor, Asker, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bülent Uygun: Bahanelerin arkasına sığınamayız. Biz Rizespor'uz - Son Dakika


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