Bülent Uygun: "Benden önceki hoca ile 8 haftalık periyotta çocukların yaşadıkları, onları baya bir yıpratmıştı" - Son Dakika

Bülent Uygun: "Benden önceki hoca ile 8 haftalık periyotta çocukların yaşadıkları, onları baya bir yıpratmıştı"

14.03.2021 22:45
Bülent Uygun:

Rize'de bir kanalın canlı yayınına telefon ile bağlanan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü, "Benden önceki hoca ile 8 haftalık periyotta çocukların yaşadıkları, onları baya bir hırpalamıştı" dedi.

Rize'de bir kanalın canlı yayınına telefon ile bağlanan Çaykur Rize spor Teknik Direktörü, "Benden önceki hoca ile 8 haftalık periyotta çocukların yaşadıkları, onları baya bir hırpalamıştı" dedi. Uygun, ayrıca Loic Remy'nin Göztepe karşılaşmasında kadroda olacağını duyurdu.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun tüm futbolculara dokunarak tüm sahadaki tüm sorumluluğu üzerine aldığını dile getirerek, "Her şeyi yaparken vicdanımıza uyarak, maçlarımızı da taktiksel olarak, sistem olarak rakibin pozisyonuna, durumuna göre belirlerken kimi zaman oynamayan oyuncuyu bile tercih ederek bu maçı kazanma adına sahada olacağımı veya şu anda form grafiği yönünden en yüksek seviyede olduğuna inandığım arkadaşları da sahaya sürerek bunu sağlayacağımı onlara gösterdim. Hepsine dokunmaya çalıştık çünkü spor psikolojisi ile sporcu psikolojisi çok farklıdır. 2011 yılının 5 senesinde buradayım. Geldiğim zaman hep 9 hafta kala, 10 hafta kala takımları almıştım. Onlar da hep düşme potasında olan, düştü gözüyle bakılan, artık kurtulması imkansız takımlardı. Nitekim Eskişehir'i de Gaziantep'i de kümede tutarak bu işleri başarmıştık ama buradaki süreç biraz daha farklıydı" ifadelerini kullandı.

"Futbolcuların adapte olabilmesi için biraz daha zamana ihtiyacı var"

Marius Ninel Sumudica'nın Teknik Direktörlük dönemindeki 8 haftalık periyotta takımın fiziksel ve psikolojik olarak yıprandığını dile getiren Uygun, "Benden önceki hoca ile 8 haftalık periyotta çocukların yaşadıkları, onları baya bir yıpratmıştı. Biz Mevlana gibi dedik ki, 'Dün dünde kalmıştır cancağzım' ve yeni sayfa açtık onlarla. Ondan sonraki süreçte biz tüm futbolcularımızın mevkisel eksiklerini analizcilerimle birlikte geceli gündüzlü çalışarak onlara tek tek çıkartıp, bir fiil gösterip aynı zamanda sahada uygulayarak eksik yönlerimizi de göstererek onlardan elde etmeye çalıştık. Eskiden mesela kaleciyle altıpasın içerisinde yapılan paslaşmayı bu maçta hiç yapmadık. Orada yapılan her hata kötü sonuçlanabiliyordu. Ama bu 8 haftalık periyotta gerek fiziksel olarak, gerek psikoloji yönünden, gerekse sistem yönünden çok yıpranmış olan futbolcuların adapte olabilmesi için biraz daha zamana ihtiyacı var" dedi.

"Remy'de ayrı bir ışık var, elmas gibi parlayan bir futbolcumuz"

Haftalardır sakatlığı nedeniyle kadroda olamayan Remy'nin sakatlığının devam ettiğini ve kendisi için İtalya'dan özel bir fizyoterapist getirtildiğini dile getiren Uygun, "Remy için İtalya'dan kendisinin de çok yakından tanıdığı bir hocasıyla birlikte fizyoterapist getirdik. Aynı zamanda fizyoterapist ve doktorlarımız eşliğinde tedavisi sürüyor. Karagümrük maçında kadroda olacağını düşünüyoruz. Ama en kötü ihtimal Göztepe maçında bizimle birlikte sahada olacağını arzu ediyoruz. 2-3 haftalık daha tedavi sürecine ihtiyacı var. Kendisi de çok iyi çalışıyor, oda çok istiyor takıma katılmak, katkı sağlamak. Burada olmaktan da mutluluk duyuyor. Gerçekten dünya çapında bir yıldız. Takımda herkes iyi ama Remy'de ayrı bir ışık var, elmas gibi parlayan bir futbolcumuz. Onunda biraz zamana ve aynı zamanda o tedavi sürecinin geçmesine ihtiyacı var" şeklinde konuştu. - RİZE

Bülent Uygun: Benden önceki hoca ile 8 haftalık periyotta çocukların yaşadıkları, onları baya bir yıpratmıştı
Bülent Uygun: Benden önceki hoca ile 8 haftalık periyotta çocukların yaşadıkları, onları baya bir yıpratmıştı

Bülent Uygun, Rizespor, Göztepe, Rize, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bülent Uygun: 'Benden önceki hoca ile 8 haftalık periyotta çocukların yaşadıkları, onları baya bir yıpratmıştı' - Son Dakika Spor


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