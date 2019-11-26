Son Dakika Haberleri: Bülent Uygun - Beşiktaş maçı hazırlıkları ve Ntep, Tavares ve Bilal kadro dışı kalması
Son Dakika Spor Bülent Uygun - Beşiktaş maçı hazırlıkları ve Ntep, Tavares ve Bilal kadro dışı kalması - Son Dakika Spor

Bülent Uygun - Beşiktaş maçı hazırlıkları ve Ntep, Tavares ve Bilal kadro dışı kalması

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Beşiktaş'ın ligin en önemli şampiyonluk adaylarından biri olduğunu söyledi.

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Beşiktaş'ın ligin en önemli şampiyonluk adaylarından biri olduğunu söyledi.

Kayserispor'un kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenman sırasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Uygun, Beşiktaş karşısına Kayserispor formasını en iyi şekilde temsil eden oyuncularla çıkacaklarını belirtti.

Bülent Uygun - Beşiktaş maçı hazırlıkları ve Ntep, Tavares ve Bilal kadro dışı kalması

İstikbal Mobilya, Bülent Uygun, Kayserispor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:11 Kaynak: AA
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