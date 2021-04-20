- Bülent Uygun: "Camiamıza 3 puanı hediye etmiş olduk"

RİZE - Süper Lig'in 36. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 5-3'lük skorla mağlup eden Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Rizespor'umuzun büyük camiasına 3 puanı hediye etmiş olduk" dedi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Uygun, "Öncelikle Konyaspor gibi çok güçlü bir takımın pozisyon ve yapısı itibariyle top oynama anlayışıyla iyi bir takıma karşı 2-0 gibi bir geriye düşüş yaşamış olsak bile gerek taktiksel olarak gerek sistem olarak iyi yaptığımız değişikliklerle birlikte futbolcu kardeşlerimizin yüreğini beynindeki düşünceyi ve ayaklarındaki yeteneklerini sergilemek açısından Rizespor'umuzun büyük camiasına 3 puanı hediye etmiş olduk. 3 günde bir oynanan maçlarda bazen bu şekilde istemediğimiz sonuçlar çıkabiliyor. Konsatre kayıpları olabiliyor. 3 puanı kazanan taraf olmak bizim adımıza mutluluk verici. İnşallah bundan sonraki süreçte yolumuza en güzel şekilde devam edeceğiz" dedi.

Kalan maçlarda performans açısından güzel bir oyun sergilemek istediklerini sözlerine ekleyen Uygun, "Yıllardan beri ben hep düşen takımları çalıştırdım. Buradaki süreç biraz daha farklıydı. Özellikle futbolcularımızın tamamen demorize olduğu o noktada galibiyet yüzü bile görmemiş bir ortamdan şimdilerde ise hem oyun anlayışıyla hem oyun felsefesiyle bireysel yetenekleriyle kazanmaya odaklanmış 10 maçta gol pozisyonuna odaklanmış bir takım çıkardık. Şimdi ise her maç 3 er 5 er 10 ar pozisyona girerek futbol izleyenlere keyif veren hem de oyuna dönen futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Bu başarıyı kendileri hak ettiler. Kalan maçları performans olarak en güzel şekilde sergilemek zorundayız. Kazanmak için mücadele etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.