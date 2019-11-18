Son Dakika Haberleri: Bülent Uygun'dan amatörlere yakın takip
Son Dakika Spor Bülent Uygun'dan amatörlere yakın takip - Son Dakika Spor

Bülent Uygun'dan amatörlere yakın takip

6 saat önce

İstikbal mobilya Kayserispor teknik Direktörü Bülent Uygun, hafta sonu Kayseri'de oynanan amatör futbol maçlarını yakın takibe aldı.

Bülent Uygun'dan amatörlere yakın takip, System.String[]

İstikbal mobilya Kayserispor teknik Direktörü Bülent Uygun, hafta sonu Kayseri'de oynanan amatör futbol maçlarını yakın takibe aldı.


Süper Lig'e verilen milli arada İstikbal Mobilya Kayserispor teknik direktörü Bülent Uygun, amatör futbol sahalarına giderek hem maçları izledi hem de sporseverlerle keyifli dakikalar geçirdi.


Argıncık Stadı'na giderek tribünde maç izleyen taraftarlar ile selamlaşan ve bir süre sohbet eden Uygun, ardından Ampute Ligi maçlarında ter döken takımlara başarılar diledi. Bir süre maçları izleyen ve minik taraftarlar ile fotoğraf çektiren Bülent Uygun, "Lige verilen arada amatörlerimizin arasında olmak istedim" dedi. - KAYSERİ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Andorra maçı sonrası Şenol Güneş'ten mesaj: Herkese kapımız açık
Başarının adı Şenol Güneş! Denizli ve Terim'i geride bıraktı Hollanda futbolunda ırkçılık vakasına araştırma! Bülent Uygun: Emre Demir'e Sevilla teklif yaptı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 18:24:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bülent Uygun'dan amatörlere yakın takip
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]