Son Dakika Haberleri: Bülent Uygun'dan Berna Gözbaşı yorumu
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Bülent Uygun'dan Berna Gözbaşı yorumu

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, hedeflerine ulaşacaklarına inandıklarını söyledi.

Bülent Uygun'dan Berna Gözbaşı yorumu, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, hedeflerine ulaşacaklarına inandıklarını söyledi.


İstikbal Mobilya Kayserispor teknik direktörü Bülent Uygun, "Kayserispor'umuzun camiamızın büyüklüğü taraftarlarımızla birleştiğinde çok daha iyi yerlerde olduğunu biliyoruz. Bugün de görüyorum ki, Kayserispor'umuzun sevenleri, hep beraber birlik olmuş durumdayız. Türkiye'ye örnek olmuş bir camiadan bahsediyoruz. İlk stadyum Kayseri'de faaliyete geçmişti Kayserispor, hep zirveye oynayan ve bu zirvede bulunan bir takım iken maalesef bazen futbolun içerisinde aksilikler oluyor. Krizin getirdiği problemleri yaşamıştık ama gene beraber elele verip bu durumdan çıkacağız" dedi.


Teknik direktör Bülent Uygun, Kayserispor'un yeni başkanı olacak Berna Gözbaşı ile ilgili olarak da; "Türkiye'de ilk olan bir bayan başkan çalışmak da bana şeref oluyor. İnanıyorum ki inananlar, inandıklarını başarırlar. Kader gayrete aşıktır. Biz de gayret edeceğiz. El birliği ile Kayserispor'umuzu bu sezon ligde bırakacağız. Önümüzdeki sezonlarda da inanılmaz derecede hem Avrupa'da hem de tarihi başarılar elde ederek yücelteceğiz. Taraftarımızdan dualarını, desteklerini esirgememelerini istiyorum. Allah Kayserispor'a zeval vermesin" diye konuştu. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Bülent Uygun, Kayserispor, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:22 Kaynak: İHA
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