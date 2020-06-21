Bülent Uygun'dan Beşiktaş maçı sonrası hakem eleştiris!

Süper Lig'de Beşiktaş'a 5-1 mağlup olan Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun maç sonunda açıklamalar yaptı.



'EN GÜZEL GOLLERİNİ ATTI'



Maçı değerlendiren Bülent Uygun, "Beşiktaş'ı tebrik ederim. Beşiktaş belki de bu sezon en güzel gollerini attı. 2. golü atmak için saldırdığımız anda bir gol daha yiyerek, geriye düştük" dedi.



'KOŞACAK HALİ YOKTU'



Bülent Uygun sözlerini, "Sağ olsun Mete Kalkavan da bütün haklarını rakipten yana kullanarak, pozisyonları uzaktan takip ederek, tabii koşacak hali yoktu, son zamanlarda gördüğüm en kötü yönetimi yaptı. Ancak onun dışında Beşiktaş bugün hak ederek bir galibiyet aldı. Bu ayrı." ifadeleriyle tamamladı.



