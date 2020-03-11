Bülent Uygun'dan corona virüsü açıklaması: 'Hainler...' - Son Dakika
Son Dakika Spor Bülent Uygun'dan corona virüsü açıklaması: 'Hainler...' - Son Dakika Spor

Bülent Uygun'dan corona virüsü açıklaması: 'Hainler...'

6 saat önce

Takımdan dünyayı korkutup ilk kez dün ülkemizde de görülen salgına karşı dikkatli olmalarını isteyen deneyimli teknik adam, "Koronavirüse karşı doktorlar günde en az 3 kez ellerin dirseklere kadar yıkanmasını söylüyorlar.

Bülent Uygun'dan corona virüsü açıklaması: 'Hainler...', System.String[]

Takımdan dünyayı korkutup ilk kez dün ülkemizde de görülen salgına karşı dikkatli olmalarını isteyen deneyimli teknik adam, "Koronavirüse karşı doktorlar günde en az 3 kez ellerin dirseklere kadar yıkanmasını söylüyorlar. Günde 5 vakit yıkandığımız Müslüman bir ülkeden bahsediyoruz. O yüzden ağzımızı ve burnumuzu temizliyoruz" ifadelerini kullandı.


"DÖRT TARAFI HAİNLERLE ÇEVRİLİ TÜRKİYE'YE GELDİ"


Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili aldıkları tedbirlerin sorulması üzerine Uygun, günde 5 vakit ellerin, yüzlerin yıkandığını dile getirerek, "Biz yurt dışına giden kardeşlerimiz için özel maske ile dezenfektelerini yaptık. Kendilerine 'Eş dost, akraba ile fazla samimi olmaya gerek yok. Birbirinize selamlarınızı uzaktan verin' diye uyarılarımızı yapıyoruz. Özellikle bağışıklık sistemini artırmak için vitaminlerini de o konuda kendilerine verdik. Herhangi bir rahatsızlık hissedenin de derhal bize bildirmesini istiyoruz. Koronavirüs tüm dünyaya yayıldı, dört tarafı hainlerle çevrili Türkiye'ye de geldi. Hoş gelmedi. İnşallah hiç kimseye de bir şey olmaz. Devletimiz inanılmaz derecede önlem alıyor." ifadelerini kullandı.


Koronavirüs sebebiyle bazı ülkelerde maçların seyircisiz oynandığı, Türkiye'de böyle bir durumla karşılaşılması halinde düşünceleri sorulan Uygun, "Sayın Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve ekibi bu konularla ilgili değerlendirme yapıyordur. Tabii insan sağlığı hepimiz için önemli. Gerekirse seyircisiz oynanmasında bir mahsur yok. Zaten biraz hasret giderir, özlem duyarız gibi geliyor bana, yani statlar daha çok dolar diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.


"MAÇLAR SEYİRCİSİZ OYNANSIN"


Bu süreçte gerekirse futbol müsabakalarının seyircisiz oynanabileceğini kaydeden Bülent Uygun, "İnsan sağlığı hepimiz için önemli. Gerekirse maçların seyircisiz oynanmasının bir mahzuru yok. Biraz da hasret, özlem duyarız. Statlar daha çok dolar. Muhteşem, 30-40 biner kişilik statlarımız var. İnsanlarımız maç izlemeye gelmiyor. Onlar da haklı. Bazen güzel futbol izlemek, o heyecanı yaşamak istiyorlar. Bu süreçte böyle bir karar olursa, tabii ki insanların sağlığı açısından önemlidir. Biraz da bizim seyircilerimizin futbolu özlemesi açısından önemli olur. Televizyonda yayıncı kuruluş o kadar para veriyordu, bunun da karşılığında biraz sitemkardı. Biz de dekoderleri alırız, biraz da o artar, yayıncı kuruluşun seneye çekilmek gibi bir derdi kalmaz" dedi.


Uygun, son haftalarda ortaya koydukları pozitif futbolu Gençlerbirliği maçında da sürdüreceklerini sözlerine ekledi.


Ege ekibinde sakatlıkları süren Sackey, Bergdich, Ben Youssef ve Sacko idmanda yer almazken, Mbamba ve Lopes ise takımdan ayrı çalıştı.

Bülent Uygun, Koronavirüs, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:18 
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