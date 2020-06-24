Bülent Uygun'dan tepki: 'Mete Kalkavan'ı gördüğümde...' - Son Dakika

Bülent Uygun'dan tepki: 'Mete Kalkavan'ı gördüğümde...'

Uygun, maç 1-1 devam ederken Kalkavanın kararının maçın kaderini etkilediğini ifade ederek, "Hakem Mete Kalkavanı gördüğümde aynı hareketi uygulayacağım. Nasıl düşeceğini hep beraber göreceğiz" dedi.

Uygun, maç 1-1 devam ederken Kalkavanın kararının maçın kaderini etkilediğini ifade ederek, "Hakem Mete Kalkavanı gördüğümde aynı hareketi uygulayacağım. Nasıl düşeceğini hep beraber göreceğiz" dedi.

Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı


Süper Ligin 28'inci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespora konuk olacak Yukatel Denizlispor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesislerinde yapılan antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki idmanda sakatlığı süren Ogenyi Onazi, Isaac Sackey ve Recep Niyaz takımdan ayrı çalıştı. Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Uygun, Beşiktaş karşısında 5-1lik bir skor beklemediklerini söyledi. Uygun, koronavirüs süreci sonrası takımdan ayrılan oyuncular ve yaşanan sakatlıkların kadrolarında daralmaya yol açtığını belirtti.


UYGUNDAN METE KALKAVANA ELEŞTİRİ


Uygun, Beşiktaş maçında verdiği kararlar nedeniyle hakem Mete Kalkavanı eleştirdi. Maçın kaderini etkilediğini belirten Uygun, "Beşiktaş maçına baktığımızda, skor 1-1 iken Aissati soldan gidiyor; hakem Mete Kalkavanı gördüğümde aynı hareketi uygulayacağım. Nasıl düşeceğini hep beraber göreceğiz. Kendisinin nasıl pozisyonunu kaybettiğini de. O pozisyondan sonra dönen top gol oldu. Kaçırdığımız 3-4 tane yüzde 100lük gol pozisyonu var. Sonuçta maçta istemediğimiz bir skor aldık dedi.


"GEMİ LİMANA GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE YANAŞACAKTIR"


Çaykur Rizespor maçından iyi bir skorla ayrılmak istediklerini ifade eden Uygun, "Rakibimizin iyi ve geniş bir kadrosu var. Bizim için de onlar için de zor bir maç olacak. Puanlarla oradan dönmek istiyoruz. Denizlisporumuzun gemisi limana güvenli bir şekilde yanaşacaktır. Oynadığımız takımlar şampiyonluğa oynuyor. Bunları yensek zaten zirvede olurduk. Buna rağmen Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaşı yenebilecek durumdaydık. Bazen futbolun doğasında bunlar var. Bu demek değil ki iş bitti. Önümüzdeki süreçte performansımızı en üst düzeye çıkaracağız" diye konuştu.


"ADALETİ DAĞITACAK OLAN HAKEMLER"


Bu süreçte herkesin hakemlerden adil bir yönetim beklediğini ifade eden Uygun, "Ben 2007den beri hakemler profesyonel olsun, sağlık, hayat sigortaları olsun, iyi antrenörler tarafından eğitilsin, bağımsız bir kurumları olsun diye hep anlattım. Adaleti dağıtacak olan hakemler. Hakemler formda değil. 15-20 gün Rivaya topladık. Adamın koşacak hali yok. Sahanın ortasında yürüyerek maçın yüzde 70ini bizim sahamızda yönetti. Söylesek olmuyor, söylemesek o da olmuyor. Süreç doğru yönetilmediği için herkes can havliyle bir şeyleri başarmanın derdinde. İnşallah biz Denizlispor olarak en az hasarla başarmış bir şekilde atlatırız ve yeni sezonda iyi bir planlamayla çok daha güzel şeylere imza atarız" ifadelerini kullandı

Bülent Uygun, Çaykur, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 09:45 

Son Dakika Spor Bülent Uygun'dan tepki: 'Mete Kalkavan'ı gördüğümde...' - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

00:10 Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti 21:24 NBA'de Nikola Jokic'in ardından Brogdon da koronavirüse yakalandı 19:44 Galatasaray, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takım halinde disiplin kuruluna sevk edildi 18:14 Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın test sonucu negatif çıktı 15:29 Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş 15:04 N'Koudou'dan karantina itirafı: Oruç tutup Kuran okuyordum 13:02 Beşiktaş, Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı 12:43 Arsenal, David Luiz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı 12:28 Galatasaray, kulübün adını kullanarak haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle Arif Murat Kökbudak'ı savcılığa şikayet etti 12:11 Transfere hız veren Beşiktaş, Gürcü orta saha Nika Ninua ile anlaştı 10:48 Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı 10:28 Juventus ve FC Barcelona, Arthur - Pjanic takasında anlaştı 10:02 Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim 09:06 Fatih Terim'in yeni sezondaki yardımcısı Ayhan Akman olacak 08:53 Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti
Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar
00:35
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
00:17
Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı
00:17
Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın intihara kalkıştı
00:10
Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
00:03
Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek hafta koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu geçecek
23:23
Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 yendi
23:00
Meclis'te koronavirüs alarmı! Pandemi timi kurulacak, lokantalar kapatılacak
22:39
Fransız dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük övgü: Libya'da dürüst oynayan tek kişi
22:27
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı
22:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 04:03:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bülent Uygun'dan tepki: 'Mete Kalkavan'ı gördüğümde...' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]