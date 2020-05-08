Bülent Uygun, Denizlispor'la yola devam etmek istiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Bülent Uygun, Denizlispor'la yola devam etmek istiyor - Son Dakika Spor

Bülent Uygun, Denizlispor'la yola devam etmek istiyor

6 saat önce

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, bu sezon takımın ligi hak ettiği yerde bitirmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek, "Gelecek sezonla ilgili anlaşma yapmadık.

Bülent Uygun, Denizlispor'la yola devam etmek istiyor, System.String[]

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, bu sezon takımın ligi hak ettiği yerde bitirmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek, "Gelecek sezonla ilgili anlaşma yapmadık. Takıma başarı getireceksem ve yararımız olacaksa anlaşarak yolumuza devam etmeyi istiyorum" dedi.

Uygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kulüplerin mali bütçesini sürdürebilmesi için maçların devam etmesi kararını olumlu bulduğunu söyledi.

Koronavirüs salgınını en kısa zamanda atlatarak eski günlere dönmeyi umut ettiğini anlatan Uygun, "En yakın zamanda bu süreci atlatıp hep birlikte sağlıklı, huzurlu, güzel günlere birlikte gideceğimize gönülden inanıyorum. Lige verilen ara, kulüpleri, oyuncuları ve çalışanları mutlaka etkiledi. Fakat biz bu krizi kendimize bir fırsat gibi görüp çok çalışmalıyız. Uzun süre takım halinde antrenman yapamamıştık. Şu anda devam eden çalışmalarda eksikliklerimiz gidermeye çalışıyoruz." dedi.

Uygun, aradan önce takım olarak iyi bir çıkış yakaladıklarını anlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Göreve geldikten sonra gösterdiğimiz performans bizim açımızdan mutluluk verici. Bu sezon Denizlispor'un hak ettiği ve güzel yerlerde bitirmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Gelecek sezonla ilgili anlaşma yapmadık. Ben takıma başarı getireceksem ve yararımız olacaksa anlaşarak yolumuza devam etmeyi istiyorum. Ancak olmazsa da Denizlispor camiasına teşekkür edip kendilerinden müsaade isterim ve yolumuza devam ederiz."

Bülent Uygun, Koronavirüs, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 02:10 Kaynak: AA

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