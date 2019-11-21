Bülent Uygun: Emre'yi Barcelona, Chelsea takip ediyor

Kayserispor'un kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenman sırasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Uygun, milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını belirtti.



Takımdaki bir kısım problemlerin devam ettiğini ama bunların üstesinden gelecek güce ve inanca sahip olduklarını dile getiren Uygun, "Bazı sakatlarımız var. Bazı problemlerimiz var. Eskiden gelen problemler devam etmekle birlikte bir de yönetim kurulumuz kongre kararı aldı. Kayserispor camiasının şerefli forması bize emanet edilmiş durumda. O formaya yakışır şekilde sahada mücadele edecek arkadaşlarımızla var gücümüzle bulunduğumuz yerden ayağa kalkacağız." dedi.



Uygun, lig lideri Sivasspor ile zor bir karşılaşmaya çıkacaklarının ifade ederek, şunları kaydetti:



"Tüm şehir dinamikleriyle yanımızda. Bu güven ve destek ortamında zorlu şartlardan geçsek bile inanarak, isteyerek, arzu ederek, coşkuyla sahada olup ilk yarı boyunca karşılığını vereceğiz. Lider Sivasspor son zamanlarda iyi futbol oynayan, özellikle 70 ve 90'ıncı dakikalar arasında gollerinin bir çoğunu bulan bir takım. Demek oluyor ki çok iyi bir kondisyonu olan bir takım. Hak ederek buraya kadar geldiler. İyi bir kadroları var ve önemli bir takım. Borcu olmadan çok iyi yönetilen her sene üzerine koyarak istediği başarıyı elde eden camia ile oynayacağız. Sivasspor ezeli dost, ezeli rakip. Öyle düşünüyoruz biz. Bazı insanlar başka şekilde düşünebilirler ama biz iki kardeş şehrin derbisinde kazanan taraf olmak istiyoruz. Buna çok ihtiyacımız var. Maç zor olacak, taraftarımızın desteğini bekliyoruz. Onların desteği ile kazanan taraf olmak istiyoruz."



" Emre Demir'in gelişmesi için özel ilgi gösteriyoruz"



Kayserispor'un genç yeteneği Emre Demir'i Avrupa'nın en önemli takımlarının takip ettiğini belirten Uygun, şöyle devam etti:



"Emre'yi Real Madrid, Barcelona, Chelsea takip ediyor, hepsi takip ediyor. Çünkü onlar bizim Türk futbolu gibi değil. Onlar 14-15 yaşından itibaren scoutları, oyuncuları takip eder. Emre'de bu dediğim yaş grubu arasında 40 milli maçta 40 gol atmış, o yaş gurubunun Türkiye'de en kaliteli, en yetenekli futbolcularından bir tanesi. Dolayısıyla bütün dünya kulüpleri de onu takip ediyor. Emre Demir'in gelişmesi için özel ilgi gösteriyoruz."



Antrenman



İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-kırmızılı oyuncular, daha sonra sahada kurulan istasyonlarda koordinasyon çalışması yaptı. Antrenman, pas, yarı sahada çift kale maç ve taktik çalışmayla sona erdi.

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