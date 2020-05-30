Bülent Uygun: "Futbolu hepimiz çok özledik..."
Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 aydır futboldan uzak kaldıklarını vurgulayan Uygun, "Önceliğimiz insan sağlığı. Bu süreci kurallara uyarak, tedbirli bir şekilde geçiriyoruz.
Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 aydır futboldan uzak kaldıklarını vurgulayan Uygun, "Önceliğimiz insan sağlığı. Bu süreci kurallara uyarak, tedbirli bir şekilde geçiriyoruz. Futbolcularımız pandemi yüzünden uzun süre evlerinden çıkmadı. Geçen ay sahaya indik ve çalışmalara başladık. Sivasspor maçına kadar daha da hazır olacağız. Koronavirüs öncesi takımımızın çok iyi bir gidişi vardı. Yine çizgimizi sürdüreceğiz. Futbolu hepimiz çok özledik" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 01:23
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