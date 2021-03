Bülent Uygun: Galatasaray karşısında puanla dönmek istiyoruz

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Galatasaray'ın şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu belirterek, "Rizespor ruhuna yakışan mücadelemizi inşallah sahada göstererek oradan puanla dönmek istiyoruz" dedi.

Geçen hafta aldıkları galibiyetin hem şehir hem de takım için moral olduğunu ifade eden Uygun, "Hatayspor maçını artık geride bırakıp her maçı her gün yaşayarak, planlayarak, gerek sistem gerek taktik olarak sahada kazanma adına, gerek bireysel yetenekleri sergileme, mücadelemizi son damlasına kadar verme ve ondan sonra da puanlarla ayrılmayı düşündüğümüz bir sürece gidiyoruz. Galatasaray şampiyonluğun en büyük adaylarından biri. Çok kaliteli oyunculara sahip. Falcao gibi Mustafa gibi forvet ayaklarıyla birlikte Emre Kılıç ve Emre Akbaba gibi bir çok yetenekli futbolculara sahip. Takımın iyi taraflarını antrenmanda analiz yaptık. Kendi sistemimizi, oyun anlayışımızı Rizespor ruhuna yakışan mücadelemizi inşallah sahada göstererek oradan puanla dönmek istiyoruz. Allah'ın izniyle de bunu başarırız" diye konuştu."ŞU ANDA TRANSFER DÜŞÜNECEK DURUMDA DEĞİLİZ"Herkesle çalışmak istediğini anlatan Uygun, "Rizespor'un menfaatine kim olursa olsun, Rizespor'a hizmet anlayışını o formanın şerefini duruşunu mücadelesini sahaya koyacak her futbolcu bizimle birlikte olacaktır. Şu anda transfer düşünecek durumda değiliz. Zamanı geldiğinde bununla ilgili geleceğini planlamak adına gerek genç transferler, gerekse takıma eksik olan transferleri yönetimimiz ve transfer komitemiz yapacaktır. Bununla ilgili de belli bir çalışma evresi geçirilmiş durumda. Bizim şu anki tamamen konsantremiz elimizdeki futbolculardan en üst seviyede performans almak. Bu takımda kalmak isteyen de en iyi şekilde performansını göstermek zorunda. Sonrasında da ona göre planlamanın içerisinde sistem ve taktiğimizin de içerisinde bizlere yararı olacağına inandığımız her arkadaşı da takımımızda tutacağız" şeklinde konuştu."MİLLİ MAÇ ARASI İYİ GELECEK"Futbolcuların daha iyisini yapabilecek kapasiteye sahip olduğunu kaydeden Uygun, "Benim isteklerimi ve arzularımı, gerek toplantılarda maç analizlerini izleterek, gerek kendi bireysel olarak eksiklerini göstererek anlatıyoruz. İyi yönlerini birbirlerini izleyip, onların kalbine dokunarak, beynine işleyerek aynı zamanda da ayaklarıyla uygulaması adına da sahada beraber çalışıyoruz. Milli maç arasının bizlere de iyi geleceğini düşünüyorum. Hem çalışma ortamımızda hem de bununla beraber eksik yönlerimizi giderme anlamında bu süreci tamamlayacağız. Rizespor'un geçtiği süreçten sonra böyle bir galibiyet almak çok zordu. Spor ve sporcu psikolojisinin dışında başka etkenler vardı, takımdaki karakterli, yürekli ve bu formayı giymek isteyen aslan kardeşlerimle birlikte, bu sürecin bir bölümünü geçmiş bulunmaktayız" ifadelerini kullandı."ZOR SÜRECİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"Çok zor ve meşakkatli bir yolları olduğunu kaydeden Uygun, şunları dedi:

"Kalan maçlarda oyuncularımızın kalbine, yüreğine ve de ayaklarına ihtiyacımız var. Oyuncularımdan beklentilerim daha fazla çalışmaları ve eksiklerini gidermeleri. Biz de onların bütün bu saydığım unsurlarına dokunarak bütün problemlerimizi en kısa zamanda çözerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Özellikle şampiyonluğa oynayan takımların kazandığı veya kaybetmesiyle alakalı puanlar artar veya düşer. Düşmeye ise alt sıradaki takımların birbirleriyle oynadıkları maçlarla genelde zaten sonuçları ligde kalacak takımların belirleyicileri olur. Bizim de kendimize hedef olarak seçtiğimiz puan yaklaşık 48,49 puanları hedef olarak seçtik. Bu puanı en az almamız gerek puan olduğunu düşünüyoruz. Ama 41 puanın bu ligde kalıcı olacağını öngörü olarak da söyleyebilirim. Ortada gerçekler var. Gerçekleri görmemek olmaz. Bu gerçeklerle birlikte biz kendimizin iyi yönlerini, rakibimizin hem iyi yönlerini hem kötü yönlerini, kendi kötü yönlerimizi geliştirerek iyiye çevirmemizi gerektiren bir ortamdayız. Bizim avantajlarımızın hepsini ben futbolcu kardeşlerime anlatıyorum. Bu zor süreci inşallah çalışarak üstesinden geleceğiz. Zor bir deplasmana gidiyoruz, buradan da arzuladığımız puanı alarak inşallah taraftarımızı mutlu edeceğiz."

- Rize