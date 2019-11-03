İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise, "Kayserispor yönetimi ve taraftarlar olarak sezon başından bu yana istemediğimiz yerlerdeydik. Yönetimimizle birlikte ayağa kalkarak Fenerbahçe'yi yenmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Takım içinde psikolojik yönde sorunlar vardı, son 3 günde bunları çözmeye çalıştık ve bu sonucu aldık. Çok zor bir deplasman olsa da Gençlerbirliği maçında da galibiyet almak istiyoruz" şeklinde konuştu.



Takımı ligde tutmak için gerekli çalışmaları yapacaklarını kaydeden Uygun, "Allah'ın izniyle inşallah Kayserispor tarih yazarak, herkesin 'düştü' dediği takım düşmeyecek. Alabildiğimiz kadar puanları almak istiyoruz. Hedefimiz de ne kadar puan varsa bunun hepsini almaktır" dedi.